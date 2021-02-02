Порошок алюминиевого сплава «Русал 3Д» доказал свою эффективность на борту спутника – алюминий внутри

UC Rusal, алюминиевая компания в Российской Федерации, объявила вчера, что часть алюминия, произведенного посредством аддитивного производства, была успешно установлена ​​и введена в эксплуатацию на борту спутника, запущенного на орбиту.

На борту спутника «Ярило» «Русал» изготовил кожух термостата детектора гамма-излучения из нового сплава алюминиевой пудры, разработанного Сколковским институтом науки и технологий. Новый порошок алюминиевого сплава был произведен в Центре аддитивных технологий на основе исследований Института легких материалов и технологий (ILM & T).

Алюминиевый конверт, напечатанный на 3D-принтере, был установлен на одном из двух спутников Yarillo, которые были отправлены в космос в прошлом году. Миссия спутников – исследовать и контролировать космическую погоду и солнце с орбиты Земли, а алюминиевая оболочка имеет решающее значение для этой миссии, поскольку предотвращает перегрев критически важного оборудования.

Порошок алюминиевого сплава, известный как RS-333, особенно оптимален для аддитивного производства. Согласно испытаниям на земле и в космосе, этот сплав позволяет снизить вес на 20% и увеличить тепловой поток на 25%.

Виктор Манн, технический руководитель Русала, указал на возможности нового порошка из алюминиевого сплава в соответствующем пресс-релизе.

«Тестирование аддитивных технологий в космосе – это уникальная возможность продемонстрировать перспективность и надежность использования алюминиевых сплавов и 3D-печати при создании столь важного узла, от которого зависит стабильная работа всего агрегата. Мы уверены, что этот опыт будет полезны не только для расширения области применения 3D-печатных деталей. Размеры используются в научных исследованиях, но и для практического применения во многих высокотехнологичных отраслях, таких как автомобилестроение, производство компьютеров, бытовой техники и машиностроения ”.

Институт легких материалов и технологий Русала начал свою деятельность в 2017 году. Его миссия – создание и внедрение новых и разнообразных алюминиевых продуктов на мировом рынке.