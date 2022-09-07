Последнее обновление PS5 наконец-то добавляет игровые папки

картина : Сони

Порадуйте геймеров, склонных к организации: наконец-то вы можете распределять игры для PS5 по категориям в настраиваемые папки. Новая функция является частью Последнее обновление прошивки Он поставляется вместе с поддержкой разрешения 1440p и некоторыми небольшими улучшениями качества жизни.

PS5 Новое обновление системного программного обеспечения было запущено ранее сегодня, и оно добавляет функции, которые ранее были показаны в ходе бета-тестирования ранее летом. Теперь, когда испытание завершено, всем оно понравится.

Вот все основные моменты Из блога PlayStation:

Видеовыход HDMI 1440p на телевизорах и мониторах, которые его поддерживают

Папки, или, как их называет Sony, «списки игр».

Поиск на YouTube с помощью голосовых команд

Запускайте Remote Play напрямую через приложение PS.

Возможность отправлять запросы на обмен друзьям

Уведомления о присоединении к играм друзей проще, чем в групповом чате

Скриншот : Сони/Котаку

Последний больше, чем кажется. Примерно в 90% случаев, когда я присоединяюсь к кому-то в групповом чате, я играю с ним. судьбаИ Ракетная лига, или что-то еще, и упрощение этого процесса было бы хорошим плюсом. Кроме того, для небольшой, но преданной группы людей, которые играют в PS5 на игровых мониторах с разрешением 1440p, приятно наконец получить возможность в полной мере воспользоваться преимуществами настройки.

Но на самом деле, я здесь, чтобы отпраздновать объемы. Моей PS4 понадобилось три года, чтобы, наконец, получить ее, и после этого я, наконец, смог организовать свой растущий отставание во что-то, что имело смысл и было намного проще. Так что я был более чем удивлен и удивлен, что файл PS5 вышла без неговернул меня к исходной точке, несмотря на обратную совместимость, которая значительно увеличила размер библиотеки запуска.

G/O Media может получить комиссию

Не самый длинный! Вот если бы Sony нашла способ сделать мою собственную PS5 Не кричи на меня за неспособность завершить работу должным образом каждый раз, когда система выходит из строя или отключается.