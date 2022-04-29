Последние новости войны между Россией и Украиной: оперативные обновления

Пять российских ракет попали в Киев, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завершил дело Посетите его в четверг В украинскую столицу, — заявил президент Владимир Зеленский. Удар был явной демонстрацией силы Кремлем по отношению к генеральному секретарю ООН, который встретился с Зеленским и назвал войну «абсурдом двадцать первого века». Другие вещи нормализовались в Киеве, где боевые действия утихли после вывода российских войск из его пригородов около месяца назад.

Высокопоставленные официальные лица США закладывают основу для нового порядка глобальной безопасности и возможного затянувшегося конфликта в Украине. Государственный секретарь Энтони Блинкен для законодателей США Мир резко изменился с тех пор, как вторжение 24 февраля объявило о поддержке Вашингтоном Финляндии и членстве Швеции в НАТО. Президент Байден в тот же день Запрошено Конгресс еще 33 миллиарда долларов поможет Украине. Официальные лица США заявили, что хотят не только помочь Украине выжить, но и ослабить Россию.

Пентагон заявил, что российские войска на востоке Украины продвигаются всего на несколько километров в день и все еще сталкиваются с проблемами тылового обеспечения. Российские бомбардировки продолжались и в других частях Донбасса, в том числе в Луганской и Донецкой областях, причем, по данным Великобритании, бои были «особенно ожесточенными» вокруг городов Лищанск и Северодонецк. По данным Пентагона, Москва также перебросила большое количество военнослужащих из Мариуполя в другие зоны боевых действий, хотя некоторые украинские силы все еще удерживаются в черноморском портовом городе, несмотря на недели бомбардировок.