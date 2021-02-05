Последний концептуальный телефон Xiaomi увеличивает пространство экрана … и случайные прикосновения

Xiaomi известна своими доступными и мощными телефонами, но компания также любит раздвигать границы возможного с концептуальными телефонами. Mi Mix Alpha представлен в 2019 году с круговым экраном, который прерывается только небольшой полосой камеры. Сегодня компания вернулась с еще одной интересной концепцией, включающей четырехугольный дисплей с водопадом, то есть много места для случайного сенсорного ввода.

Новая концепция Xiaomi выглядит естественным следующим шагом для коммерческой серии Huawei P40, которая также имеет четырехугольный изогнутый экран. Однако изгибы Xiaomi более выражены. Компания называет свою новую панель «изогнутым экраном под углом 88 градусов». Дисплей изгибается на всех четырех сторонах экрана, хотя углы опущены, что уже сделано. Это вызвало издевательства в Твиттере..

Уникальный дизайн позволяет некоторым элементам интерфейса изгибаться за край экрана – например, в рекламном ролике показано, как сдвинуть строку состояния в сторону на экране блокировки. Громкость можно отрегулировать, проведя пальцем по левому краю экрана, и есть чувствительные к давлению области для имитации кнопок. Правильно, экран занимает так много места, что не остается ни портов, ни кнопок, что делает телефон всего лишь кусочком стекла. Устройство заряжается по беспроводной сети, поддерживает только eSIM и содержит «камеры третьего поколения под экраном». За звук отвечает «Гибкая пленочная акустическая технология».

Xiaomi пишет: «По сравнению с обычным гнутым стеклом сложность горячего изгиба значительно увеличивается. Для полировки части этого сильно изгибающегося стекла с глубоким изгибом под углом 88 градусов с четырех сторон требуется собственное оборудование для обработки стекла, горячее изгибание температура и давление ниже 800 градусов Цельсия, четыре различных инструмента для полировки и до десятка сложных процедур полировки.

Концепт выглядит впечатляюще, но остаются вопросы по надежности и удобству использования. До сих пор дизайн без кнопок был в основном концептуальным из-за отсутствия практичности, хотя компания продемонстрировала, что такие телефоны действительно можно продавать и использовать. Изогнутые экраны действительно разделяют поклонников смартфонов, когда они наклоняются только вбок, на что жалуются многие случайные прикосновения.

Хотя мы видели рендеры только в анонсе Xiaomi, компания настаивает на своем заявлении. край Телефон есть, и сотрудники сами им пользовались. Пока нет информации о точных характеристиках устройств или коммерческой доступности, и этот телефон, возможно, никогда не будет понят.