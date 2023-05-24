Последняя война в Украине: военный корабль атакует украинские катера, утверждает Москва; Шеф Вагнер призывает Россию ввести «военное положение» Мировые новости

Основатель группы наемников Вагнера заявил, что Россия «натянула штаны и отступила» от Киева в первые дни войны.

Евгений Пригожин в интервью прокремлевскому стратегу Константину Долгову заявил в Telegram: «Мы подошли к Киеву, а потом, как мы говорим по-русски, с нас слетела одежда, и мы отступили что-то».

Несмотря на описание вторжения как «специальной военной операции» в Донбассе и Луганской области, российские войска атаковали Киев из Беларуси в начале своего вторжения в феврале 2022 года.

Но Россия отступила, столкнувшись с жестким сопротивлением украинцев, а затем с контратакой, которая угрожала окружить ее силы.

Российские войска также ушли из Изюма в сентябре, обнаружив массовые захоронения, и из Херсона в ноябре.

Пригожин назвал украинскую армию «одной из сильнейших», добавив: «У них высокий уровень организации, подготовки и разведки, а также разнообразное вооружение.

«Они работают с любым режимом — советским, натовским, каким угодно — и они одинаково успешны. И они довольно философски относятся к потерям, которые они несут.

«Все идет к высшей цели, как мы это делали во время Великой Отечественной войны. Но технологий и хорошего менеджмента больше».

Коснулся он и недавнего вторжения в Белгород, в котором обвинил «вандалов».

«Наша оборона совершенно не готова им как-либо помешать…»