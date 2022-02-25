Последняя война Украины: Зеленский обещает присоединиться к киевлянам в защите независимости

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «героически» отвергли более глубокое вторжение России в страну, предупредив, что «завтра русские узнают цену [Russian president Vladimir] Безумие Путина.

«Украина отражала действия российских оккупантов более 16 часов», — написал Резников в своем посте на Facebook поздно вечером в четверг.

Вооруженные силы, охрана, пограничники, спасатели и другие бойцы силовых структур героически защищаются. Вся нация постепенно присоединяется к сопротивлению. Тысячи граждан уже присоединились к силам обороны провинции.

Резников сказал, что «ожесточенные бои продолжаются» к северу от Киева, где правительственные силы вытесняют российские силы из аэропорта Гостомил, а также в южных и восточных регионах, где правительственные силы сражаются с контролируемыми Россией сепаратистами с тех пор, как Москва аннексировала украинский Крым. полуостров в 2014 году.

«Ситуация на юге страны непростая», — сказал Резников на фоне сообщений о том, что российские войска захватили большую часть территории к северу от Крыма. Украинские силы заявили, что стратегической целью является захват водных каналов, чтобы возобновить подачу пресной воды в Крым, которая была отключена Украиной вскоре после аннексии полуострова.

Враг не ожидал такого сопротивления. Он припаркован недалеко от Харькова, второго по величине города страны, в нескольких десятках километров от северо-восточной границы Украины с Россией.

«Мы активно используем образцы современного оружия, полученные от наших партнеров… Завтра россияне узнают цену путинского безумия», — сказал Резников, добавив: «На своей земле мы не отступим».

Комментарии Резникова прозвучали после того, как украинские официальные лица, в том числе Алексей Аристович, советник в аппарате президента Владимира Зеленского, заявили, что правительственные силы «разгромили» российские войска в однодневном бою за аэропорт Гостомил к северу от Киева.

Он добавил, что «российский десантный отряд уничтожен».

Резников призвал украинцев готовиться к «новой волне атак, в том числе с воздуха» в одночасье.