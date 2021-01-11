После завершения президентства Трампа настаивайте на отмене амнистии Ассанжа

Во время президентства г-на Трампа г-н Стрик, хорошо связанный с кругами администрации Трампа, развил прибыльный бизнес, который представлял иностранных клиентов в нестабильных геополитических ситуациях.

Он работал на заключенного саудовского принца, который больше не был приемлем для де-факто лидера своей страны, а также на администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую администрация Трампа считает незаконной. Стрик также работал с Изабель душ Сантуш, дочерью бывшего президента Анголы, обвиняемой в хищении миллионов долларов у государственной нефтяной компании, которую она когда-то возглавляла, а также с правительством бывшего президента Конго Жозефа Кабилы, которое столкнулось с санкциями США за нарушение прав человека и коррупцию.

Г-н Стрик сказал, что он представлял схему свободы слова, чтобы просить неоплачиваемого помилования г-на Ассанжа из-за его веры в свободу слова, и что он будет продолжать добиваться амнистии в администрации Байдена, если г-н Трамп его не предоставит.

«Это не партизанский вопрос, – сказал г-н Стрик.

Контракт, который, по его словам, был раскрыт Министерству юстиции в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов, призывает его компанию Stryk Global Diplomacy «содействовать встречам и взаимодействию с президентом и администрацией избранного президента», чтобы «получить помилование» Ассанжа.

Дэвис сказал, что выбор Стрика был частично связан с его вступлением в администрацию Трампа, которую группа считает своим лучшим шансом на помилование.

Г-н Дэвис указал, что 49-летний Ассанж был осужден во время президентства Трампа. «В последние недели мы беззастенчиво общались с Республиканской партией по этому вопросу, чтобы исправить что-то, пока не стало слишком поздно и пока это не стало частью наследия Трампа», – сказал г-н Дэвис.

Он сказал: «Если Джо Байден сочувствует, это хорошо и хорошо, и мы, безусловно, надеемся, что это так». Но он добавил: «Для уходящего президента это намного проще, чем для следующего президента».