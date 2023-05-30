Посмотрите фотографии деятельности стартовой площадки Северной Кореи, готовящей свой первый спутник-шпион.

Северная Корея заявила во вторник, что в июне запустит свой первый военный спутник-шпион, назвав космическую разведку крайне важной для наблюдения за «безрассудными» военными учениями США с Южной Кореей.

Заявление прозвучало через день после того, как Северная Корея уведомила японскую береговую охрану. Этот запуск, совершенный где-то между 31 мая и 11 июня, может затронуть воды в Желтом море, Восточно-Китайском море и к востоку от острова Лусон на Филиппинах. Министр обороны Японии предупредил свои силы, чтобы они не сбивали спутник или обломки, если они войдут на территорию Японии, а береговая охрана выпустила предупреждение о безопасности для кораблей, которые будут находиться в пострадавшем море во время ожидаемого запуска, указав на опасность падения обломков. .

Хотя противники Северной Кореи осудили запланированный запуск как запрещенное испытание технологии баллистических ракет, неясно, достаточно ли продвинут сам спутник, чтобы поддерживать заявленные цели Северной Кореи по отслеживанию и мониторингу военных действий США и Южной Кореи в режиме реального времени.

Спутниковые снимки, сделанные во вторник и проанализированные Associated Press, показали активность на главной площадке космодрома Sohae в Северной Корее, что указывает на близость взрыва спутника.

Снимки, сделанные Planet Labs PBC, показали огромного оранжевого гиганта в подушке с распростертыми руками. На мостике находится ракета на стартовой площадке. Рядом с аркой можно было увидеть длинный прямоугольный объект с двумя другими объектами рядом. Эти объекты не были видны на фотографиях места, сделанных в предыдущие дни — это, вероятно, фрагменты ракет.

Все это движение в совокупности, наряду с объявлением о предстоящем запуске, означает, что запуск, вероятно, неизбежен, сказал Дейв Шмирлер, старший научный сотрудник Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина, входящего в состав Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. . .

Шмерлер сказал, что для Северной Кореи было необычно собирать ракету средь бела дня, зная, что спутники в воздухе смогут наблюдать за местом, а не строить ее под железнодорожной транспортной конструкцией, как это было в прошлом.

«Дело в том, что мы наблюдаем активность в системе запуска, которая была разработана для маскировки активности», — сказал Шмерлер AP. «Это ново и интересно, потому что не использует обычные процессы».

Тем временем северокорейские рабочие за месяц быстро построили новую стартовую площадку в 2,7 км к юго-востоку от стартовой площадки, где во вторник наблюдалась вся активность. На этом участке также есть транспортная система, установленная на рельсах, свежий асфальт, мачты освещения, прожекторы и крепление для камеры.

Учитывая, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, скорее всего, будет присутствовать на запуске спутника, Шмирлер сказал, что ракетная площадка, возможно, хотела продемонстрировать свои новые возможности. Это также позволит им запустить второй пуск, если Северная Корея решит это сделать.

«Когда появится Ким, он не будет унывать. Должно быть, он несколько впечатлен, потому что они собрали все это вместе, — сказал Шмирлер. — Они собираются это использовать. Теперь, когда они его используют, мы не знаем. «

В ИМО сообщили AP, что получили электронное письмо от Морской администрации Северной Кореи с подробным описанием планов запуска спутников страны, включая окно запуска спутников с 31 мая по 11 июня и координаты районов, где могут приземлиться обломки.

Темпы испытаний северокорейского оружия и совместных военных учений между Соединенными Штатами и Южной Кореей увеличились в последние месяцы в обратном цикле.

С начала 2022 года Северная Корея испытала около 100 ракет, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, предназначенные для достижения материковой части США, и серию пусков, которые она назвала имитацией ядерных ударов по целям в Южной Корее. Северная Корея заявила, что ее интенсивные испытания направлены на противодействие совместным военным учениям ее противников, продолжая использовать их в качестве предлога для укрепления своего арсенала ядерного оружия.

В комментариях, опубликованных государственными СМИ Северной Кореи, высокопоставленный военный чиновник Ри Бён Чхоль раскритиковал совместные американо-южнокорейские военные учения, которые Северная Корея давно называет репетицией вторжения. Он сказал, что Северная Корея считает разведку из космоса «незаменимой» для наблюдения за военными учениями.

На прошлой неделе южнокорейские и американские военные провели крупномасштабные учения с боевой стрельбой вблизи границы с Северной Кореей — первый из пяти раундов учений, приуроченных к 70-летию их союза. Вашингтон и Сеул называют свои регулярные военные учения оборонительными и с 2022 года расширили свою подготовку, чтобы справиться с растущими угрозами со стороны Северной Кореи.

Ри сказал, что расширение американо-южнокорейских учений и других военных действий подчеркивает их «злое намерение» подготовиться к упреждающим военным действиям против Северной Кореи. Он сказал, что «опасные военные действия Соединенных Штатов» и их сил создали тревожную обстановку в плане безопасности, из-за которой Северной Корее необходимо собирать достоверную информацию в режиме реального времени о передвижениях военных в регионе.

Южная Корея предупредила, что Северная Корея столкнется с последствиями, если продолжит запуск спутника в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее проводить любые запуски с использованием баллистических технологий. Ракеты-носители спутников используют те же базовые технологии, что и ракеты большой дальности, предназначенные для запуска боеголовок, предназначенных для уничтожения межконтинентальных целей.

«Абсурдно использовать наши законные совместные учения, поддерживая совместную оборонительную позицию между Южной Кореей и Соединенными Штатами для ответа на северокорейские ядерные и ракетные угрозы, в качестве предлога для запуска разведывательного спутника», — заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су. — сказал Сук во время брифинга.

«Мы настоятельно призываем Северную Корею немедленно отменить свои планы запуска».

На прошлой неделе Южная Корея запустила свой первый спутник коммерческого класса. которая, по словам экспертов, может предоставить Сеулу ключевые технологии и опыт, чтобы в конце этого года вывести на орбиту свой первый военный спутник-шпион и построить более мощные ракеты.

Хан Сон Гюн, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил во время брифинга, что южнокорейские и американские военные внимательно следят за Северной Кореей в связи с возможным запуском спутника и другими провокационными военными действиями. Он не дал конкретных оценок потенциальных возможностей северокорейского спутника и отказался сообщить, готовятся ли южнокорейские военные к возможности падения обломков в близлежащие воды.

Спутники-шпионы входят в число высокотехнологичных систем вооружения, которые Ким Чен Ын публично пообещал разработать. Другие системы вооружения в его списке желаний включают твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные лодки, гиперзвуковые ракеты и ракеты с несколькими боеголовками.

Северная Корея вывела на орбиту спутники наблюдения за Землей в 2012 и 2016 годах, хотя их возможности были поставлены под сомнение.

Предыдущие спутники никогда не передавали изображения в Северную Корею, говорят иностранные эксперты, и аналитики говорят, что новое устройство, продемонстрированное в последние недели в государственных СМИ, оказалось слишком маленьким и грубо спроектированным для обработки и передачи изображений с высоким разрешением.

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Гэмбрелл сообщил из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.

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