Посол России хвалит Aero India 2021 и говорит, что горд быть одним из крупнейших экспонентов ANI.

Бангалор (Карнатака) [India]3 февраля (ANI): Посол России в Индии Николай Кудашев высоко оценил проходящий в среду международный авиасалон Aero India 2021 и выразил свое удовольствие быть одним из крупнейших участников этого мероприятия.

13-я выставка Aero India Expo, организованная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), проходит на базе ВВС Елаханка в Бангалоре.

«Мы глубоко ценим усилия индийских организаторов по проведению тринадцатой выставки Aero India 2021 в нынешних условиях – одной из самых значимых выставок в мире», – сказал посол Кудашев в заявлении.

«Я очень рад отметить, что Россия будет одним из крупнейших экспонентов Aero India 2021. Мы планируем продемонстрировать боевые самолеты Су-57, Су-35 и МиГ-35, Ка-52, Ка-226, Ми. Боевые самолеты 17Б-5 и 17Б-5. Ми-26, С-400 и многие другие ».

Кодашев сказал, что российско-индийские оборонные отношения составляют основу особого и выдающегося стратегического партнерства между двумя странами, добавив, что обе страны продвигаются к реализации всех приоритетных проектов.

«Мы успешно продвигаемся к реализации всех приоритетных проектов – поставка систем С-400, контрактных автоматов Калашникова АК-203, поставка и производство вертолетов Ка-226 в Индии, а также расширенное сотрудничество в области боевой авиации (в том числе Су-30МК), то есть основные боевые танки (Т90), фрегаты, подводные лодки и ракеты, а также совместное производство Brahmos ».

Выступая на Aero India 2021 здесь, в Бангалоре, министр обороны Раджнат Сингх заявил в среду, что мероприятие, которое проводится в гибридном формате с одновременной виртуальной выставкой, действительно цифровое и глобальное.

«Чтобы добиться максимального охвата и участия, мероприятие проводится в гибридном формате с одновременной виртуальной выставкой, которая объединит семинары, взаимодействие между компаниями и т. Д. Было бы неправильно сказать, что Aero India 21 действительно цифровая. и глобальный », – сказал министр обороны.

Во время мероприятия министр обороны Раджнат Сингх опубликует отчет DRDO Export Brief, новую процедуру проектирования, разработки и производства военных самолетов и авиационных запасов (DDPMAS), а также другие документы.

Согласно официальному заявлению, DRDO продемонстрирует свои новейшие технологии защиты и продемонстрирует несколько систем. Одна из основных достопримечательностей DRDO будет включать в себя предложения по полетам для системы раннего предупреждения и контроля с воздуха (AEW & C), легких боевых самолетов (LCA) Tejas и LCA Navy.

Aero India, организуемая каждые два года, является платформой для энтузиастов авиации, потенциальных оборонных предприятий, амбициозных стартапов и других заинтересованных сторон, чтобы участвовать и наблюдать за развитием глобальной обороны и космоса, а также взаимодействовать с делегациями и представителями промышленности со всего мира.

«Организация работает со своими огромными возможностями в области оборонного проектирования и разработки для Атманирбхара Бхарата и предприняла множество политических инициатив для тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в экосистеме. Более тридцати лабораторий DRDO, связанных с развитием авиации, демонстрируют свои продукты и технологические достижения на этом мегасобытии. . ” (Ани)

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