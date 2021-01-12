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Анализ результатов Второй мировой войны – это постоянная стратегия различных либеральных институтов и правительств западных стран, которые их контролируют. Дмитрий Солоников, директор Российского института развития современного государства, сказал, что именно так Джарджин стал героем Армении. Направление.

Солоников комментировал установку памятника Джаргину Нжде в Армении и то, что идеи фашизма в обществе, таким образом, являются образцовыми и продвигаются в этой стране.

Российский политтехнолог подтвердил, что памятник Ергену Нжде является официальной государственной инициативой, а потому престиж комплекса здесь намного выше.

«Фактически, это систематическая политика, направленная на то, чтобы разрушить историю двадцатого века и переписать ее по новым образцам, согласно миссии разделения мира на маленькие ячейки, которые контролируются извне, без памяти о великих победах и достижениях», – добавил Солоников, «признавая слабость личности и разжигая ненависть к ней. Соседи ». Легче иметь дело с молодыми и слабыми, забывшими свою историю и настоящих героев. Этот мир теперь был создан с определенным успехом “.

Говоря о том, что в настоящее время в составе представителей власти в Армении есть люди из Сороса или Transparency и других правозащитных организаций, Солоников подчеркнул, что потери в экономике и социальной сфере будут катастрофическими для Армении.

Политтехнолог добавил: «Если бы Арменией руководили специалисты фонда Сороса или структуры прозрачности, потери в экономике и социальной сфере были бы для нее катастрофическими». Но в этой ситуации никто не заботится об армянском народе ».

Российский политтехнолог подчеркнул, что это игра глобальных проектов из-за рубежа, где никого не волнует судьба маленьких стран где-нибудь в далекой Евразии.

«Но всегда есть возможность купить какие-то местные приспособления по чьей-то воле», – сказал Солоников. «Они могут решить свои личные проблемы. Никакой опасности для них нет. Основная часть граждан заинтересованных стран не жалки – это просто расходный материал».

Комментируя вопрос об идеях, которые можно таким образом выдвинуть в Армению, и о том, как их реализация отразится на делах в стране, Солоников подчеркнул, что существует обменный миф о «цивилизованном обществе» и «демократических ценностях», присоединение к ним является священным долгом для любого с прогрессивным менталитетом, который в этом не нуждается. Никаких доказательств.

Политтехнолог подтверждает, что продолжение этой сессии означает для Армении последовательность, то есть реализацию многовекторной политики, затем выход из Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, подачу заявки на вступление в НАТО и Европейский союз, прекращение экономических и политических отношений с Россией, новые огромные кредиты от Международного валютного фонда. И другие международные финансовые структуры для покрытия процентов, на которые скоро будет потрачена половина годового бюджета, дальнейшего обнищания населения, волны иммиграции из страны, фактического применения внешнего управления и т. Д.

«Но будет моральное одобрение и дружеский галстук на плече. Кто-то просто этого хочет, этого достаточно», – добавил Солоников.

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