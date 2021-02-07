Потоп в Уттаракханде: извержение ледников в Индии вызвало внезапные наводнения

Электростанция Ришиганга в районе Чамули штата Уттаракханд пострадала от наводнения. Тех, кто жил вдоль реки Алакнанда, призвали бежать в безопасное место, сохраняя при этом спокойствие.

Главный министр штата Тривиндра Сингх Рават заявил, что 140 человек пропали без вести в государственной энергетической компании NTPC, а 17 пропали без вести в проекте Ришиганга.

«Были обнаружены два тела», – написал он в Twitter. Он добавил, что по крайней мере 600 военнослужащих и индо-тибетская пограничная полиция помогают в спасательных операциях.

Ранее в воскресенье министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что для ликвидации последствий стихийного бедствия были отправлены группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

Местная полиция сообщила, что они спасли 16 человек, оказавшихся в ловушке на близлежащей плотине Табуван. Призывая людей не распространять слухи с использованием старых видеозаписей наводнений, Рават сказал: «Около 10:45 (12:15 по восточному времени) в деревне Рене было зарегистрировано бедствие, затронувшее две плотины в Шамули». Свидетель сообщил Рейтер, что массивная лавина пыли, камней и воды хлынула в долину реки Даули Ганга, более чем в 500 км к северу от Нью-Дели. «Это произошло очень быстро, и не было времени никого предупредить», – сказал Рейтер по телефону Санджай Сингх Рана, живущий в верхнем течении реки в деревне Рене в Уттаракханде. «Я чувствовал, что даже мы будем осквернены». Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил послание поддержки после катастрофы. «Я постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде», – написал он в Twitter. «Индия поддерживает Уттаракханд, и страна молится за безопасность всех присутствующих. Я часто общался с вышестоящими властями и получаю обновленную информацию о развертывании национальных сил обороны, операциях по спасению и оказанию помощи». READ 30 домов были потеряны в результате лесных пожаров в Австралии Уттаракханд является домом для истока реки Ганг, знаменитого индуистского места паломничества Чар Дхам и Ришикеша, убежища для медитации, которым были известны Битлз. Но регион также подвержен наводнениям и оползням – в 2013 году штат пострадал от того, что премьер-министр региона назвал «гималайским цунами». По данным Reuters, почти 6000 человек погибли в результате наводнения.