Похоже на Pokémon Brilliant Diamond и Shining Pearl из игр Unity Engine

Предупреждение о спойлере: Хотя мы избегаем отображать здесь любую информацию, которая может быть сочтена «вводящей в заблуждение», мы рекомендуем вам проявлять осторожность при нажатии на ссылку, которая уводит вас с сайта.

Как это часто бывает в наши дни, следующий большой релиз в календаре многих игроков, Покемон блестящий алмаз и сияющая жемчужина, Он сказал Утечка рано, с некоторыми людьми Вы уже поймали легендарных карманных монстров в игре. Для чувствительных к спойлерам геймеров, которые с нетерпением ждут римейков DS, сейчас опасное время в сети, но будьте уверены, мы избежим спойлеров вокруг этих частей.

Однако одной из интересных вещей, которые возникли на раннем этапе, было предложение разных сторон. В социальных сетях Что эта пара игр была построена на Unity, а не на используемом игровом движке. меч и щит.

Поддержка Switch для Unity — широко используемого движка, который поддерживает многие игры на всех платформах — стала одним из факторов огромной библиотеки игр, накопившихся на консоли с 2017 года, многие из которых, возможно, не попали на платформу Nintendo. Двигатель не поддерживается.

Brilliant Diamond и Shining Pearl созданы на игровом движке Unity! Это привело к множеству структурных изменений в хранении данных по сравнению с хранилищем данных Sword & Shield.— Курт (Kaphotics) 9 ноября 2021 г.

Что означает использование единства в играх Brilliant Diamond и Shining Pearl? Что ж, для подавляющего большинства геймеров очень мало — вы можете заметить логотип в титрах, но в остальном вы, вероятно, не будете знать, на каком движке была построена игра. Для людей, которые любят возиться с кодом за кулисами, несмотря на использование этого движка Видимо Это значительно упрощает редактирование ПЗУ и изменение текста и других элементов, чем могло бы быть.

Хотя у Unity есть свои недоброжелатели (как и у любого игрового движка), это универсальный и мощный инструмент с проверенной репутацией на Switch. Разработчик ILCA Выбор единицы измерения имеет большой смысл.

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