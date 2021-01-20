Почему малый бизнес важен для Wilton: технология Lentner

Почему малый бизнес важен

Небольшие покупки, делайте большие дела для своего сообщества

«Почему малый бизнес имеет значение» выделяет местных торговцев, которые жертвуют свое время, таланты, товары и услуги на благо нашего общества. Местный трафик в магазины является вирусным, поскольку отмеченные местные предприятия имеют возможность поделиться своей историей!

Ты Лентнер технологии!

Три вопроса Кэтрин Росси, директору по развитию бизнеса Лентнер технологии.

Зачем начинать собственное дело?

Шон Лентнер основал Lentner Technology в 2003 году, проработав несколько лет старшим системным инженером в компании с Уолл-Стрит. Потребность в безопасности и доступности для бизнеса стала для Шона опытом после печальных событий 11.11.2001. Шон стал человеком номер один в восстановлении сетей и мгновенном ведении бизнеса на Нью-Йоркской фондовой бирже. Однако Шон решил, что он будет процветать, обслуживая различные секторы самостоятельно, и решил представить новую концепцию в мире управляемых услуг округа Фэрфилд. Это был упреждающий подход к покупке услуги, которая отслеживает ваши системы и снижает уязвимости до того, как они возникнут.

Какой у вас самый продаваемый продукт / услуга?

Мы – поставщик облачных услуг, специализирующийся на разработке облачных файловых систем. Мы продаем различные лицензии для Dropbox, Microsoft, сетевого оборудования с облачным управлением и телефонных систем, уделяя особое внимание эффективности бизнеса и кибербезопасности. Мы верим в легкие системы, которые интегрируют все бизнес-платформы, ограниченное доступ к сети и возможность эффективно работать из любой точки мира.

Вы переосмыслили свой малый бизнес?

Да, около 5 лет назад мы начали отвлекать бизнес от физических серверов и виртуальных частных сетей. Десять лет назад облако было не таким, как сейчас. Теперь он легко интегрируется с различными приложениями (большинство CRM, ERP и т. Д. Не имеют облачных версий). Мы знали, что когда придет время, мы превратим наших клиентов в универсальные облачные решения.

Компания Lentner Technology расположена по адресу: 12 Godfrey Pl, 2 West в Уилтоне. Посетите их онлайн Вот.

Номинация Catherine и Linentner Technology Боевые искусства SDSS от Wilton – Владелец, Кристина, отлично ладит с детьми и уделяет много времени индивидуальному удовлетворению каждой из их потребностей.

Спасибо HamletHub Банк округа Фэрфилд Сделать серию “Почему миссия малого бизнеса возможна!”