Поклонники Chicago Fire были шокированы, когда Питер Миллс покинул сериал NBC всего через три сезона.

Миллс снялся в сериале с момента его премьеры в 2012 году, сыграв новичка-пожарного, чей отец погиб при исполнении служебных обязанностей.

2 Актер Чарли Барнетт в роли начинающего пожарного Питера Миллса в фильме «Чикаго Файр». кредит: Getty

Кто играет Питера Миллса в «Чикаго Файр»?

Актер Чарли Барнетт три сезона играл начинающего пожарного.

Барнетт снялся в нескольких телесериалах, включая «Доблесть CW» и супергеройское шоу «Стрела».

33-летний мужчина снялся в нескольких сериалах Netflix, в том числе «Русская кукла», «Сказки города» и Ты.

В 2019 году Барнетт был номинирован на премию «Эмми» за роль Алана Завери в «Русской кукле».

Почему Питер Миллс покинул Chicago Fire?

В течение третьего сезона решение Миллса покинуть пожарную часть и поработать в ресторане своей семьи в Северной Каролине застало фанатов врасплох, поскольку молодой пожарный промочил ноги в команде.

Несмотря на шокирующее решение на месте происшествия, за кулисами у Миллса было реальное объяснение выхода из Chicago Fire.

«Это был обычный день съемок», – вспоминает Барнетт в интервью The Guardian. Сарасота Геральд Трибьюн.

«Я ничего о ней не слышал после этого. [the writers and producers] Он затащил меня в комнату, усадил и извинился.

«Они заявили, что это не обо мне или обо мне как об актере или моем персонаже. Но они чувствовали, что Питер дошел до точки, и книга не знала, куда его вести, потому что он уже так много сделал.

Однако решение вырезать персонажа Барнетта также связано с введением в сериал новых персонажей.

2 Персонаж Барнетта списали всего через три сезона шоу кредит: Getty

В то время исполнительный продюсер Мэтт Олмстед сказал: ТелепрограммаСамое сложное в этой работе – это когда ты чувствуешь, что пора внести изменения в состав.

“[Losing Barnett] Это было просто о привлечении новых людей для новых историй. В противном случае он превращается в клоунскую машину.

«У вас есть любовь и восхищение [your cast], так что вы оставите всех остальных, но это будет ценой объективности и установления жестких связей с точки зрения повествования ».

«Итак, мы хотели изменить ситуацию и представить нового персонажа … и начнем. Это было очень трудное решение, но мы чувствуем себя хорошо», – добавил Олмстед.

Как я могу посмотреть “Чикаго Файр”?

Девятый сезон Chicago Fire завершился 26 мая 2021 года.

Сериал уже продлен на десятый и одиннадцатый сезоны; Однако официальная дата выхода 10-го сезона еще не определена.

Поклонники могут ожидать, что Чикагский пожар вернется в 2022 году.