Поклонники Chicago Fire были шокированы, когда Питер Миллс покинул сериал NBC всего через три сезона.
Миллс снялся в сериале с момента его премьеры в 2012 году, сыграв новичка-пожарного, чей отец погиб при исполнении служебных обязанностей.
Кто играет Питера Миллса в «Чикаго Файр»?
Актер Чарли Барнетт три сезона играл начинающего пожарного.
Барнетт снялся в нескольких телесериалах, включая «Доблесть CW» и супергеройское шоу «Стрела».
33-летний мужчина снялся в нескольких сериалах Netflix, в том числе «Русская кукла», «Сказки города» и Ты.
В 2019 году Барнетт был номинирован на премию «Эмми» за роль Алана Завери в «Русской кукле».
Почему Питер Миллс покинул Chicago Fire?
В течение третьего сезона решение Миллса покинуть пожарную часть и поработать в ресторане своей семьи в Северной Каролине застало фанатов врасплох, поскольку молодой пожарный промочил ноги в команде.
Несмотря на шокирующее решение на месте происшествия, за кулисами у Миллса было реальное объяснение выхода из Chicago Fire.
«Это был обычный день съемок», – вспоминает Барнетт в интервью The Guardian. Сарасота Геральд Трибьюн.
«Я ничего о ней не слышал после этого. [the writers and producers] Он затащил меня в комнату, усадил и извинился.
«Они заявили, что это не обо мне или обо мне как об актере или моем персонаже. Но они чувствовали, что Питер дошел до точки, и книга не знала, куда его вести, потому что он уже так много сделал.
Однако решение вырезать персонажа Барнетта также связано с введением в сериал новых персонажей.
В то время исполнительный продюсер Мэтт Олмстед сказал: ТелепрограммаСамое сложное в этой работе – это когда ты чувствуешь, что пора внести изменения в состав.
“[Losing Barnett] Это было просто о привлечении новых людей для новых историй. В противном случае он превращается в клоунскую машину.
«У вас есть любовь и восхищение [your cast], так что вы оставите всех остальных, но это будет ценой объективности и установления жестких связей с точки зрения повествования ».
«Итак, мы хотели изменить ситуацию и представить нового персонажа … и начнем. Это было очень трудное решение, но мы чувствуем себя хорошо», – добавил Олмстед.
Как я могу посмотреть “Чикаго Файр”?
Девятый сезон Chicago Fire завершился 26 мая 2021 года.
Сериал уже продлен на десятый и одиннадцатый сезоны; Однако официальная дата выхода 10-го сезона еще не определена.
Поклонники могут ожидать, что Чикагский пожар вернется в 2022 году.