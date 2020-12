Почему приближается Рождество! «Ленивый» рассказ, с любовью из России …

READ Понтадачо и Лигурия Россия Sanremo Nice C te d'Azur Association чествует Карло Иснарди

Nasce da questo strumento magico il riscatto di Sloby bambina, un pianoforte con cui ha creato un legame indissolubile. “Avevo otto anni e da allora non ho mai più smesso di suonare. Comunico attraverso lo strumento, tutte le mie canzoni rispecchiano i sentimenti e le emozioni che provo e so descrivere solo suonando, una forma di psicoterapia ancora oggi che sono adulta e mamma. Avrei potuto prendere strade sbagliata, come è accaduto a tanti ragazzi dell’orfanotrofio, ma la musica mi ha aiutata a resistere, a vivere a sognare. Ho scritto una quindicina di canzoni e alcune le ho pubblicate su varie piattaforme e su you tube, ora vorrei realizzare il mio sogno. Vorrei che il grande pubblico potesse conoscerle e amarle”.

Un sogno nel cassetto e come compagna la musica, quella che ha reso una bambina triste una donna felice, come lei si descrive. Oggi felice e ricca di amore.

Сегодня живёт Валентина Слобода, или «Неряшливая». Андорра И управляет баром в Аласио, где она замужем за итальянцем и имеет двоих прекрасных детей, но ее ребенок – это вкус сказки и путешествие, которое привело ее к Лигурии из холода России через множество чудес.









«Италия – моя страна, я люблю Лигурию, она защищала меня и приветствовала меня, она дала мне то солнце, которого я никогда не видел. Я люблю Россию, это всегда была моя страна, но жизнь там была для меня очень сложной и очень болезненной, я чувствую итальянский язык в моей крови». Этими словами он начинает описывать свою историю, которая превращается в трагическую историю, прекрасную историю искупления и надежды через музыку.

Но его длинная история. Слоби приехал в Лигурию еще ребенком. Первая поездка, отдых с 80 русскими детьми из детского дома, гости итальянских семей припаркованы в Лигурии на трехмесячный отпуск. От холода русского детского дома она видит тепло итальянского солнца и любовь многих семей, которые в ближайшие годы будут относиться к ней вместе с 4 другими братьями и сестрами от Генуи до Андорры. До 15 лет он проживал этот опыт в разных семьях, а затем с пятнадцати до двадцати лет оставался в России, где и закончил учебу. Возвращение в Италию в качестве семейного гостя из Андорры, который лечил ее, когда она была маленькой, всегда был с ней в переписке, и бездетная пара любила и любила ее.

Но с самого начала давайте начнем с его детской жизни в России. Слоби было семь лет, когда ее забрали с младшими братьями в русский детский дом. За моей спиной – трагическая семья: «Мои родители были пьяны, им не было на нас времени. Я дважды пытался сбежать из детского дома. Я был замкнут, я не разговаривал, но у меня был выход из этого горя, когда учитель научил меня играть на пианино».

Выздоровление Слоби в детстве родилось благодаря этому волшебному инструменту, и он неразрывно связан с фортепиано. «Мне было восемь лет, и я никогда не переставал играть. Я общаюсь через инструмент, все мои песни отражают чувства и эмоции, которые я испытываю, и их можно описать только игрой, формой психотерапии, которой я еще один год и мать. Все могло пойти не так, но музыка помогла мне сопротивляться и мечтать. Я написал пятнадцать песен, некоторые из которых я разместил на различных платформах и на YouTube, и теперь я хочу осуществить свою мечту. Широкая публика хочет их знать ».

Сон в ящике ящика и музыка для компаньона превратили грустного ребенка в счастливую женщину, – описывает она себя. Сегодняшний день полон радости и любви.