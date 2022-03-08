Сторонники ее дела работали над тем, чтобы расшифровка этого заявления была доступна в Интернете.

Буква «Z», впервые увиденная на борту российских танков и военной техники, скопившихся на границе с Украиной, стала ключевым символом общественной поддержки войны России в Украине.

После вторжения 24 февраля сторонники правительства использовали письмо не на кириллице, которое используется в России, чтобы выразить солидарность с вооруженными силами, сражающимися в соседней стране.

На видео, размещенном в социальных сетях, бывшая шпионка Мария Путина, обвиненная в шпионаже в США, вырезает логотип на своей куртке.

Еще один день из жизни Марии Путиной: Нарисуйте белую букву Z у себя на коленях, чтобы показать сходство с украинским вторжением. pic.twitter.com/raYG3kRznT — Фрэнсис Шрам (francska1) 3 марта 2022 г.

Иван Куляк, российский гимнаст, который стоял на пьедестале рядом с Ильей Правительством Украины во время соревнований в Дохе, столице Катара, записал письмо на видном месте спереди своего платья. Теперь ему грозит дисциплинарное взыскание со стороны Международной федерации гимнастики, которая раскритиковала его «шокирующее поведение».

Согласно онлайн-видео, также в онкологической больнице в Казани пациенты, в том числе персонал и дети, выстраиваются в очередь, чтобы нарисовать букву Z на снегу.

Кинокритик Антон Долин, который сейчас находится в Латвии, прокомментировал «криминальную войну» в своем посте в Facebook и заметил, что дверь в его квартиру была нарисована буквой Z на выходе.

«Цель ясна», — написал он. «Мы знаем, где живет ваша семья, будьте осторожны».

Тем временем Роскомнадзор изменил дескриптор телеграм-канала, сделав акцент на букве Z.

На одной из улиц Санкт-Петербурга, второго по величине города России, вы также найдете большую вывеску с буквой Z и хэштегом «Мы свое не отдадим».

Эмблема была принята провоенными сторонниками за пределами России — в пятницу сербы, протестующие в поддержку действий Москвы, несли Z-баннеры и рисовали их на улицах Белграда, маршируя по сербской столице.

Что это значит?

Были выдвинуты различные теории, так как Z была впервые выгравирована на военной технике с другими буквами, включая V и O.

Они варьируются от предположений, что они обозначают первые буквы полного имени президента Украины Владимира Александровича Желенского, до подозрения, что они вообще представляют собой области, где находятся игроки.

Между тем, в сообщении Минобороны в Instagram символ Z означает «за победу» или «за успех».

Война России вызвала широкое международное осуждение, поскольку западные страны ввели против России калечащие санкции и вынудили многие транснациональные корпорации покинуть страну.

На прошлой неделе Минобороны России признало, что 498 российских солдат погибли с момента призыва к «специальной военной операции».

Российские СМИ должны освещать войну только из официальных, одобренных правительством источников. Новостным агентствам и школам запрещено называть продолжающиеся войны «вторжением», «нападением» или «объявлением войны».