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Почему «Z» взяли на вооружение сторонники войны России на Украине? | Новости войны России и Украины

8 марта, 2022
Vsevolod Egorov

Сторонники ее дела работали над тем, чтобы расшифровка этого заявления была доступна в Интернете.

Буква «Z», впервые увиденная на борту российских танков и военной техники, скопившихся на границе с Украиной, стала ключевым символом общественной поддержки войны России в Украине.

После вторжения 24 февраля сторонники правительства использовали письмо не на кириллице, которое используется в России, чтобы выразить солидарность с вооруженными силами, сражающимися в соседней стране.

На видео, размещенном в социальных сетях, бывшая шпионка Мария Путина, обвиненная в шпионаже в США, вырезает логотип на своей куртке.

Иван Куляк, российский гимнаст, который стоял на пьедестале рядом с Ильей Правительством Украины во время соревнований в Дохе, столице Катара, записал письмо на видном месте спереди своего платья. Теперь ему грозит дисциплинарное взыскание со стороны Международной федерации гимнастики, которая раскритиковала его «шокирующее поведение».

Икону открыл российский гимнаст Иван Гуляк на мероприятии в Дохе. [Screen grab/YouTube]

Согласно онлайн-видео, также в онкологической больнице в Казани пациенты, в том числе персонал и дети, выстраиваются в очередь, чтобы нарисовать букву Z на снегу.

Кинокритик Антон Долин, который сейчас находится в Латвии, прокомментировал «криминальную войну» в своем посте в Facebook и заметил, что дверь в его квартиру была нарисована буквой Z на выходе.

«Цель ясна», — написал он. «Мы знаем, где живет ваша семья, будьте осторожны».

Военнослужащий пророссийских войск в форме без эмблемы проходит мимо грузовиков с письмом "Z" Верх палатки покрасили в населенном пункте Бугаз, подконтрольном сепаратистам
Было предложено несколько теорий относительно того, что такое письмо. [File: Alexander Ermochenko/Reuters]

Тем временем Роскомнадзор изменил дескриптор телеграм-канала, сделав акцент на букве Z.

На одной из улиц Санкт-Петербурга, второго по величине города России, вы также найдете большую вывеску с буквой Z и хэштегом «Мы свое не отдадим».

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Эмблема была принята провоенными сторонниками за пределами России — в пятницу сербы, протестующие в поддержку действий Москвы, несли Z-баннеры и рисовали их на улицах Белграда, маршируя по сербской столице.

Противник рисует "Z" Во время митинга в Белграде 4 марта 2022 года, организованного правыми сербскими организациями в поддержку российского вторжения в Украину, подпишите улицу о российских танках, отмеченную буквой. - Около тысячи сербских сторонников радикального национализма прошли маршем. Белград в поддержку российского вторжения в Украину.
4 марта 2022 года в Белграде во время митинга, организованного правыми сербскими организациями в поддержку вторжения России в Украину, протестующий нарисовал знак «Z» на улице, отмеченной буквой российских танков. [File: Andrej Isakovic/AFP]

Что это значит?

Были выдвинуты различные теории, так как Z была впервые выгравирована на военной технике с другими буквами, включая V и O.

Они варьируются от предположений, что они обозначают первые буквы полного имени президента Украины Владимира Александровича Желенского, до подозрения, что они вообще представляют собой области, где находятся игроки.

Между тем, в сообщении Минобороны в Instagram символ Z означает «за победу» или «за успех».

Война России вызвала широкое международное осуждение, поскольку западные страны ввели против России калечащие санкции и вынудили многие транснациональные корпорации покинуть страну.

На прошлой неделе Минобороны России признало, что 498 российских солдат погибли с момента призыва к «специальной военной операции».

Российские СМИ должны освещать войну только из официальных, одобренных правительством источников. Новостным агентствам и школам запрещено называть продолжающиеся войны «вторжением», «нападением» или «объявлением войны».

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