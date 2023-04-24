По данным полиции, число погибших от голодающих сект в Кении возросло до 58 человек.

Начальник полиции Кении сказал, что в число погибших входят восемь человек, которые изначально были найдены истощенными и живыми.

Кенийская полиция обнаружила 58 тел, в основном из массовых захоронений в лесу на востоке Кении, предположительно принадлежащих последователям христианской секты, которые верят, что попадут в рай, если уморят себя голодом, заявил в понедельник начальник полиции Кении.

И число погибших, которое неоднократно возрастало в связи с проведением эксгумаций, может возрасти еще больше. Кенийский Красный Крест сообщил, что 112 человек были объявлены пропавшими без вести в отдел розыска и консультирования, который он открыл в местной больнице.

Последователи самопровозглашенной Международной церкви «Благая весть» жили в нескольких изолированных поселениях на территории площадью 800 акров (324 га) в лесу Шакахола.

Начальник кенийской полиции Джафет Куми, посетивший место происшествия, сообщил, что среди погибших было 50 человек, которые были найдены в братских могилах, а также восемь человек, которые были найдены живыми и истощенными, но позже скончались.

Он добавил, что 29 выживших были спасены, а полиция все еще ищет возможных других.

«Следователи-криминалисты, следователи по расследованию убийств и другие полицейские, а также некоторые государственные патологоанатомы находятся здесь с нами для проведения расследований и эксгумаций», — сказал Куми в выступлении, переданном по кенийскому телевидению.

Лидер секты Пол Маккензи был арестован 14 апреля после того, как поступила информация о неглубоких могилах, содержащих тела как минимум 31 его последователя. Коми сказал, что 14 других членов секты находятся под стражей в полиции.

Маккензи предстал перед судом 15 апреля в суде Малинди, где судья дал полиции 14 дней на проведение расследования, пока он находился под стражей. Кенийские СМИ сообщили, что он отказывался от еды и воды.

Комментариев от представителей McKinsey пока не поступало.

Президент Уильям Руто сказал, что учение Маккензи несовместимо с какой-либо подлинной религией.

«Мистер Маккензи… притворяется и притворяется пастором, хотя на самом деле он ужасный преступник», — сказал Руто, выступавший на не имеющем отношения к делу публичном мероприятии за пределами Найроби.

Он сказал, что поручил соответствующим агентствам выяснить первопричину произошедшего и заняться «людьми, которые хотят использовать религию для продвижения странной и неприемлемой идеологии в Республике Кения, которая приводит к ненужным человеческим жертвам».

Министр внутренних дел Кеннеди заявил в воскресенье в твиттере, что весь лес был оцеплен полицией и объявлен «местом преступления».

Министр написал в Твиттере, что инцидент был «самым явным нарушением права человека, закрепленного в конституции, на свободу вероисповедания».

«Хотя государство уважает свободу вероисповедания, — сказал он, — виновные в этом должны понести «суровое наказание». Должно быть более строгое регулирование [including self-regulation] И каждую церковь, мечеть, синагогу или синагогу, добавил он.

Разворачивающаяся резня в Чахулинском лесу является самым явным нарушением конституционно закрепленного права человека на свободу вероисповедания. На первый взгляд, в соответствии с кенийским законодательством, а также международным правом совершаются широко распространенные преступления. Пока государство уважает религию… — Кихуре Киндики (Kindiki Kithure) 23 апреля 2023 г.

Маккензи уже дважды арестовывали, в 2019 году и в марте этого года, по делу о гибели детей. Каждый раз его отпускали под залог, и оба дела до сих пор находятся на рассмотрении в суде.