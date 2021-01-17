По дороге в Токио пловец из Ватана Хабибат Окунбанво едет в Россию.

Перед тем, как в следующем месяце проехать почти 14000 км из Канберры в Казань, Россия, будущий олимпийский пловец Хабибат Окунбанво наслаждается плаванием в своем местном центре досуга Стромло и проводит время со своей семьей.

16-летний студент колледжа Сент-Клер получил квалификацию по плаванию для Нигерии на перенесенных Олимпийских играх в Токио в 2020 году и недавно выиграл стипендию Международной федерации плавания (FINA).

Сборы в Казани предназначены для подготовки юных спортсменов к их олимпийскому дебюту, и Оканбунпо сказал, что видел в этом возможность «изолировать и привести в порядок свою голову».

Хотя детали Олимпийских игр в Токио в этом году все еще не ясны, Окунбанво сосредотачивается на том, что она может контролировать – на своих тренировках.

Хабибат Окунбанво в своем местном центре отдыха Стромло. Изображение: Керри Брюэр

«Сейчас я делаю для Токио», – сказал он.

«Мы не знаем, прогрессирует ли это все еще. Все, что вы можете делать, это тренироваться и верить в лучшее».

Член Клуба плавания «Деревянный забор» не соревновался ни с одной, ни с другой стороны, и это разнообразие помогло ему квалифицироваться в самый престижный вид спорта в мире.

«Я все еще молод, и мой тренер сказал мне пока не тренироваться, поэтому Нигерийская федерация обратилась ко мне, сказав:« Я могу делать все в принципе ».

Плавание уже принесло Окунбанво по всему миру; В 2018 году в возрасте 14 лет он посетил свое первое международное соревнование в Китае, а в 2019 году участвовал во всех африканских турнирах в Южной Корее и Марокко.

Правильная подготовка и подготовка перед крупными соревнованиями вселяет в нее уверенность, необходимую для выступления на мировой арене.

«Я движим не результатами, мной движет процесс, который помогает мне, когда я нахожусь за препятствиями», – сказал Окунбанво.

«Я уверен в том, что делаю, поэтому собираюсь начать гонку с мыслью:« Ну, я сделал все это и знаю, что могу добиться большего ».

Окунбанбо был одним из шести человек, предоставленных конференцией. Стипендия Общества молодых женщин Одри Фэган По утверждению правительства ACT в январе 2021 года, он будет нести расходы на обучение за рубежом в этом году.

Объявляя победителей, министр по делам женщин Иветт Перри сказала, что гранты нацелены на расширение участия женщин в принятии решений и на руководящих должностях сейчас и в будущем.

Оканбанбо, который был членом мусульманской веры и нигерийской диаспоры, сказал, что, когда он начал соревноваться в плавании в возрасте 11 лет, не было спортсменов, особенно пловцов, выросших на том же уровне.

«Поэтому я определенно хочу быть образцом для подражания для молодых африканских мусульман в Австралии», – сказал он.

«Когда я действительно начинал плавать, многие мусульмане подходили к моему отцу и говорили:« О, я не думаю, что она должна плавать, это действительно не соответствует нашим убеждениям ».

«Так что это определенно то, через что я должен пройти годами и сделать рывок.

«Самое большое препятствие, с которым я столкнулся с точки зрения регресса, было связано с соревновательным плаванием, которое согласуется со смирением в исламе».

В сообществе плавания Канберры способности Окунбанбо проявились уже с самого начала.

«Мой отец всегда приходил ко мне с множеством людей и говорил:« У этой девушки большой талант, она может пройти долгий путь в плавании », и это побудило меня продолжить», – сказал он.

Окунбанво, который является образцом для подражания за рубежом, сказал, что его вдохновили афроамериканский золотой медалист Саймон Мануэль и олимпийская чемпионка Ямайки Алия Аткинсон.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мануэль стала первой афроамериканкой, завоевавшей персональную олимпийскую медаль в плавании, завоевав золото на дистанции 100 метров вольным стилем.

Аткинсон возглавила мировой рейтинг в 2014 году как первая чернокожая женщина, выигравшая чемпионат мира по плаванию на чемпионате мира по плаванию в короткой воде в Дохе.

«Я действительно имел с ней несколько разговоров. Она полна энтузиазма. Она очень много работает», – сказал Окунбанво.

«Я тоже хочу пойти по этому пути».

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