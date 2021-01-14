По меньшей мере 5 человек погибли в результате нападения на суданской границе в связи с обострением напряженности в отношениях с Эфиопией

Напряженность в отношениях между двумя странами растет в течение десятилетий над спорным Fashaqa областью, которая расположена на суданской стороне их спорной границы. Ситуация обострилась в среду после того, как суданцы обвинили эфиопские военные самолеты в нарушении воздушного пространства Судана.

Об этом сообщил глава Переходного суверенного совета и главнокомандующий Суданскими вооруженными силами генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, посетив в среду восточный штат Гедареф, где находится Аль-Фашака. Он обратился к солдатам, стоящим на границе.

«Мы все здесь с вами, пока наше право не будет доказано силой, добросовестно или любыми другими средствами. Это наша земля, и мы имеем законное право защищать и защищать ее всеми доступными средствами», – сказал он.

Видео, размещенное на странице TSC в Facebook, демонстрирует заявления аль-Бурхана о том, что Судан не откажется от военной конфронтации.

«Как долго мы должны быть терпеливыми? У всего есть пределы, и эта ситуация вышла за их пределы. Это наша земля, и мы все готовы умереть здесь за эту землю до последнего человека». Судан стремился «разжечь ситуацию». Эти последние замечания являются частью серии все более конфронтационных публичных заявлений двух стран. Дина Муфти, пресс-секретарь МИД Эфиопии, заявила журналистам в столице Эфиопии. Аддис-Абеба Во вторникСудан стремился «разжечь ситуацию». «Как долго Эфиопия будет продолжать решать вопрос дипломатией? Что ж, нет ничего без границ. У всего есть пределы», – сказал муфтий. Правительство Эфиопии не ответило на запрос CNN о комментариях. Представитель вооруженных сил Эфиопии заявил агентству France-Presse, что у него «нет конкретной информации» об утверждениях Судана и что в среду ситуация на границе «нормальная». Представитель Комиссии по правам человека Эфиопии сообщил CNN, что более 80 мирных жителей были убиты в результате нападения на границу во вторник. READ On Dubai's new playground, Israelis find Jewish parties and rituals Аарон Мачу сказал: «Информация, которую мы получили, показывает, что более 80 мирных жителей были убиты в районе Метикель в Бенишангуль-Гумузе в результате нападения ранним утром». Комитет по правам человека, который называет себя «независимым национальным» учреждением, все еще собирает подробности и не уточняет, кто мог совершить нападение. «Подобные ужасающие инциденты происходят в течение очень долгого времени. У федеральных и провинциальных властей нет другого выхода, кроме как усилить присутствие сил безопасности в этом районе и улучшить координацию между ними – это снова призыв Эфиопской комиссии по правам человека». С ноября правительство Эфиопии ведет военную кампанию в районе Тыграй на границе с Суданом. Группы гражданского общества в Судане заявили CNN, что они опасаются, что эскалация напряженности между двумя странами может привести к дальнейшему расколу региона. больше, чем 45000 беженцев По данным агентства ООН по делам беженцев, они бежали из эфиопского региона Тыграй в Судан с момента начала конфликта.