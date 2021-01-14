По меньшей мере 5 человек погибли в результате нападения на суданской границе в связи с обострением напряженности в отношениях с Эфиопией

Напряженность в отношениях между двумя странами растет в течение десятилетий над спорным Fashaqa областью, которая расположена на суданской стороне их спорной границы. Ситуация обострилась в среду после того, как суданцы обвинили эфиопские военные самолеты в нарушении воздушного пространства Судана.
Об этом сообщил глава Переходного суверенного совета и главнокомандующий Суданскими вооруженными силами генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан, посетив в среду восточный штат Гедареф, где находится Аль-Фашака. Он обратился к солдатам, стоящим на границе.
«Мы все здесь с вами, пока наше право не будет доказано силой, добросовестно или любыми другими средствами. Это наша земля, и мы имеем законное право защищать и защищать ее всеми доступными средствами», – сказал он.
Видео, размещенное на странице TSC в Facebook, демонстрирует заявления аль-Бурхана о том, что Судан не откажется от военной конфронтации.
«Как долго мы должны быть терпеливыми? У всего есть пределы, и эта ситуация вышла за их пределы. Это наша земля, и мы все готовы умереть здесь за эту землю до последнего человека».
«Как долго Эфиопия будет продолжать решать вопрос дипломатией? Что ж, нет ничего без границ. У всего есть пределы», – сказал муфтий.
Правительство Эфиопии не ответило на запрос CNN о комментариях. Представитель вооруженных сил Эфиопии заявил агентству France-Presse, что у него «нет конкретной информации» об утверждениях Судана и что в среду ситуация на границе «нормальная».
Представитель Комиссии по правам человека Эфиопии сообщил CNN, что более 80 мирных жителей были убиты в результате нападения на границу во вторник.
Аарон Мачу сказал: «Информация, которую мы получили, показывает, что более 80 мирных жителей были убиты в районе Метикель в Бенишангуль-Гумузе в результате нападения ранним утром».
Комитет по правам человека, который называет себя «независимым национальным» учреждением, все еще собирает подробности и не уточняет, кто мог совершить нападение.
«Подобные ужасающие инциденты происходят в течение очень долгого времени. У федеральных и провинциальных властей нет другого выхода, кроме как усилить присутствие сил безопасности в этом районе и улучшить координацию между ними – это снова призыв Эфиопской комиссии по правам человека».
С ноября правительство Эфиопии ведет военную кампанию в районе Тыграй на границе с Суданом. Группы гражданского общества в Судане заявили CNN, что они опасаются, что эскалация напряженности между двумя странами может привести к дальнейшему расколу региона.