По словам промосковского чиновника, в результате контратаки на Украине погиб высокопоставленный российский офицер.

(Рейтер) — Высокопоставленный российский офицер был убит в результате украинского ракетного обстрела во время контрнаступления Киева против российских войск, сообщил во вторник официальный представитель Украины, выразив соболезнования.

Владимир Рогов, официальный представитель России в части южного Запорожья, находящейся под контролем Москвы, сообщил, что в понедельник на Запорожском фронте, где дислоцировались украинские войска, был убит генерал-майор Сергей Горячев, начальник штаба 35-й армии России. вернуть часть территории.

Немедленного подтверждения этой новости от Минобороны не последовало, о чем впервые сообщил российский военный корреспондент и блогер «Военкор З».

В своем официальном Telegram-канале Рогофф сказал:

«Армия потеряла одного из самых умных и эффективных военачальников, сочетавшего высочайший профессионализм с личным мужеством. Мои глубочайшие и самые искренние соболезнования семье и друзьям погибшего!»

52-летний Горячев был высокопоставленным офицером.

За свою карьеру он участвовал во Второй чеченской войне, командовал танковой бригадой, руководил российской военной базой в Таджикистане и командовал российскими войсками в отколовшемся от России Приднестровье в Молдавии.

(Отчетность Эндрю Осборна; редактирование Уильяма Маклина)