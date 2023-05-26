По словам Уитсона, посещение коммерческой станции важно для космических операций частного сектора

Рассказ написан для Новости Си-Би-Эс и используется с разрешения

Самый опытный астронавт Америки, говорит, что ее полностью коммерческий визит на Международную космическую станцию ​​на этой неделе является важной ступенькой на пути к космическому туризму, орбитальным исследованиям для частного сектора и развитию коммерческих космических станций.

В интервью «Космос-Земля» CBS News астронавт НАСА в отставке Пегги Уитсон, ветеран трех полетов НАСА и 665 дней на орбите в США и 10 выходов в открытый космос на ее счету, сравнивает ранние дни — и затраты на повышение — для бизнеса Космические полеты появились на заре коммерческой авиации, когда только богатые могли позволить себе летать.

«Еще в 1930-х и 1940-х годах, когда коммерческая авиация развивалась из чего-то, что изначально начиналось как полноценная государственная инициатива, прошел долгий процесс, прежде чем она стала чем-то нашим повседневным», — сказала она. .

«Но очень важно, если мы хотим расширить доступ к космосу для как можно большего числа людей, с чего-то начать. И это первый шаг».

Даже короткие суборбитальные полеты, обеспечиваемые Blue Origin и Virgin Galactic, которые запустили тестовый полет в среду, «обеспечивают некоторый доступ в космос, и я думаю, что это важно для развития наших коммерческих платформ на низкой околоземной орбите и за ее пределами».

Что касается многомиллионной стоимости билета для полета на орбиту в качестве коммерческого астронавта или космического туриста, Уитсон сказал, что «вероятно, потребуется немного больше времени», чтобы цены упали ниже стратосферного уровня, который миллионеры не могут себе позволить. .

«Но потенциальные варианты для правительств всего мира, людей и отдельных лиц, чтобы попасть в космос, которого никогда раньше не видели, будь то отправка научных зондов или отправка астронавтов, действительно открыты», — сказал он.

Она предвидит будущее, когда «в будущем вы сможете стать оператором станции, занимаясь домашним хозяйством или ремонтируя ломающиеся машины».

«Вы можете быть просто кем-то, кому платят за то, что вы идете туда как часть своей работы», — сказала она. «И поэтому я думаю, что в конечном итоге все это будет основываться на все большем и большем доступе к космосу».

по биохимии Уитсон присоединился к отряду астронавтов НАСА в 1996 году и совершил три длительных полета на борту Международной космической станции в период с 2002 по 2017 год, запустив и приземлившись один раз на космическом челноке и дважды на российских кораблях-паромах.

В общей сложности она провела в космосе 665 дней и 22 часа во время этих трех полетов, что является наибольшим временем на орбите среди всех американцев и среди всех женщин-путешественниц. Она также участвовала в 10 выходах в открытый космос продолжительностью более 60 часов, заняв пятое место в мире и первое место среди летчиков-женщин.

Уитсон присоединился к компании Axiom Space из Хьюстона в качестве директора по пилотируемым космическим полетам после ухода из НАСА. Axiom запустила свою первую «частную миссию астронавтов» — Ax-1 — в апреле 2022 года под командованием астронавта в отставке Мишеля Лопеса-Алегрия.

Отправившись в прошлое воскресенье в качестве командира миссии Ax-2, Уитсон присоединился к бывшему предпринимателю и любителю оптоволоконных технологий Джону Шоффнеру и двум саудовским астронавтам — Али Аль-Карни и Раяне Барнауи — в их первых полетах на борту капсулы SpaceX Crew Dragon.

«Они делают большую работу!» Уитсон сказала о своих товарищах-юниорах. «Я очень горжусь ими, они так усердно работали над своей учебной программой, и они действительно отлично справляются со своей научной работой, а также (участвуя) во множестве информационно-просветительских и STEM-мероприятий. Мы действительно счастливы, очень довольны результатами».

Axiom Space использует частные миссии астронавтов, чтобы получить опыт для строительства и эксплуатации автономной коммерческой космической станции, которую могут использовать как государственные, так и частные астронавты и исследователи после того, как МКС будет выведена из эксплуатации в конце десятилетия. .

В ближайшем будущем эти миссии также позволят серьезным, технически компетентным гражданам и правительствам, не имеющим доступа к космосу, посетить Международную космическую станцию ​​для исследований и работы с общественностью — цели, которые поощряет НАСА.

«Наш Центр управления полетами работает в Хьюстоне полный рабочий день, в три смены, меняет наши планы и графики в зависимости от того, какие действия завершены или не завершены, и работает с командами НАСА, чтобы интегрировать все это с экипажами станции здесь», — сказал он. Сара Лия Уитсон.

«Просто изучение веревок и разработка новых технологий, которые, по нашему мнению, будут более эффективными для использования на станции Axiom, действительно важны в качестве предварительных шагов. Когда у нас будет модуль, мы будем работать с того же контроллера миссии, что и строим его. , И поэтому я думаю, что это очень важный шаг для нас».

Экипаж Ax-2 выполняет 20 исследовательских проектов в самых разных областях, что требует много рабочего времени. Но Уитсон сказала, что обязательно найдет время для новичков, чтобы они могли насладиться опытом, посоветовав им «потратить 90 минут хотя бы один раз, объехать весь мир и увидеть все».

С прибытием астронавтов Ax-2 экипаж космической станции увеличился с семи до 11 человек. Когда его спросили, много ли людей в лаборатории, Уитсон сказал: «Иногда бывают пробки, потому что люди работают перед стойками для флагов, а затем люди пытаются повернуться и вернуться, вверх и вниз».

«У нас еще не было много аварий, но было несколько», — сказала она. «Так что трафик определенно увеличился, и команда станции была очень приветлива к нам».

Уитсон и ее коллеги из Axe-2 планируют завершить свой восьмидневный визит на станцию ​​в следующий вторник, когда они сойдут с площадки и вернутся на Землю с всплеском у берегов Флориды.