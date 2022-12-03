Правительственный орган в Иране объявляет об убийстве 200 человек в ходе протестов, а за мной хвалят «свободы»

ДУБАЙ (Рейтер) — Президент Эбрагим Раиси в субботу приветствовал Исламскую Республику Иран как гаранта прав и свобод, защищающую правящий режим на фоне подавления антиправительственных протестов, которые, по данным ООН, унесли более 300 жизней.

Между тем, высший орган безопасности страны заявил, что 200 человек, включая сотрудников сил безопасности, погибли в результате беспорядков, что намного меньше числа, указанного международной организацией и правозащитными группами.

Протесты, продолжающиеся уже третий месяц, были вызваны смертью 22-летней курдской женщины Мохсы Амини, задержанной полицией нравов, которая следит за соблюдением строгих правил обязательного ношения чадры.

Демонстрации превратились в народное восстание разгневанных иранцев из всех слоев общества, что стало одним из самых смелых вызовов духовенству со времен революции 1979 года.

Тем временем в социальных сетях появился видеоролик, на котором власти сносят дом семьи Эльназа Рекаби, альпиниста, который в октябре участвовал в международных соревнованиях без хиджаба. Позже Ракаби сделала это непреднамеренно, но широко распространено мнение, что она выразила поддержку протестам. Читать далее

В субботу государственные СМИ процитировали главу судебной власти провинции Зенджан на северо-западе страны, заявившего, что приговор о сносе виллы был вынесен четыре месяца назад, поскольку семья не получила разрешения на строительство.

Демонстранты, не смущенные жестоким разгоном, выдвигали лозунги против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и неоднократно требовали положить конец исламскому правительству.

Видео в социальных сетях показали возобновление протестов поздно вечером в субботу в некоторых частях столицы Тегерана, в том числе в восточном районе Хафт-Хуз, где можно было услышать, как демонстранты скандируют: «Убийца Хаменеи должен быть казнен». Агентство Reuters не смогло сразу проверить отснятый материал.

Власти возлагают вину за мятеж на внешних врагов, включая США, Саудовскую Аравию и Израиль.

«У Ирана самая прогрессивная конституция в мире», — сказал Раиси в своем выступлении перед парламентариями, процитировав неназванного африканского юриста, с которым, по его словам, он встречался несколько лет назад, потому что в ней сочетаются «высокие идеалы с демократией».

Он подтвердил, что «конституция гарантирует (существование) исламской системы», добавив, что она «гарантирует основные права и законные свободы».

Судебное информационное агентство Mizan со ссылкой на Совет государственной безопасности МВД сообщило, что в ходе недавних «беспорядков» погибло 200 человек.

Амир Али Гаджизаде, старший командующий Революционной гвардии, заявил в понедельник, что 300 человек, включая сотрудников сил безопасности, были убиты в ходе последних беспорядков.

В ходе протестов было убито более 300 человек, в том числе более 40 детей, заявил Джавед Рехман, назначенный ООН независимый эксперт по Ирану.

Правозащитная группа ГРАНА сообщила, что по состоянию на пятницу было убито 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Он добавил, что 61 сотрудник правительственных сил безопасности также был убит. Считается, что 18 210 протестующих были арестованы.

Известный белуджский суннитский священнослужитель Мавлави Абдул Хамид призвал положить конец подавлению протестов посредством арестов и убийств и провести референдум о смене режима в Иране.

«Народный протест показал, что политика последних 43 лет зашла в тупик», — сказал он в конце ноября.

[email protected] Под редакцией Уильяма Маклина и Луизы Хевенс.

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