Правительство, открытие Sky Lift перенесено на 18 января Фонд Инади: Вакцины? Италия почти остановилась

Реальное время
Директора рассматривают вопрос о возобновлении работы: «Проблема с дорожным движением не решена, посещаемость школ составляет 50% к концу января». Ученые обращаются к Конде: «Исследованиям нужно больше доказательств»
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02 Gen.
Абруццо вернется в желтую зону
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02 Gen.
Франция: 157 смертей и 3466 новых случаев за последние 24 часа
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02 Gen.
В Италии было вакцинировано более 48000 человек, и каждый десятый был вакцинирован.
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02 Gen.
Россия объявляет: вакцинированы более 800000 мирных жителей
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02 Gen.
Замба: «Регионы должны запустить вакцинацию»
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02 Gen.
ГБ, пик новых событий: почти 58 тысяч за 24 часа
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02 Gen.
ЕС: нехватка вакцин зависит от производства, а не от заказов.
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02 Gen.
Регионы: у волонтеров и пенсионеров нет врачей и шприцев для вакцин.
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02 Gen.
Вакцина “В Италии нет проблем с дозировками” – Видео
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02 Gen.
11831 новый случай заболевания и 364 случая смерти в Италии: положительный показатель возрастает до 17,6%
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