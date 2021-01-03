3 января, 2021

Правительство, открытие Sky Lift перенесено на 18 января Фонд Инади: Вакцины? Италия почти остановилась

Arzu 3 января, 2021 1 min read

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Директора рассматривают вопрос о возобновлении работы: «Проблема с дорожным движением не решена, посещаемость школ составляет 50% к концу января». Ученые обращаются к Конде: «Исследованиям нужно больше доказательств»

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