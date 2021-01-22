Предложение о новом жилом комплексе в Потомакском дворе продвигается

После долгих лет задержки он спланировал половину незастроенного участка земли в Потомакском дворе, Он называется Land Bay C East., Образовано.

На первом этаже запланированы два жилых здания с магазинами розничной торговли, разделенные пешеходной дорожкой, вдоль Потомак-стрит и Кристал-Драйв между 29-й улицей и 33-й улицей. Помимо 488 жилых единиц, в планах предусмотрены подземная парковка и открытые пространства.

Разработчик, ZOM Living, назвал проект Hazel National Landing. Элитная квартира застройщика б Офис в ТайсонеZOM Living Маяк Кларендон На улице Н. Ирвинга и 19 xix В суде.

Один из планировщиков округа, Адам Уотсон, сказал, что планы по участку, который в настоящее время используется для парковки и как плацдарм для строительства, еще не завершены. В презентации сотрудников от декабря.

«Несмотря на постоянные усилия по сдаче в аренду, недвижимость все еще пустует», – сказал он. Мартин “Арт” Уолш, Поверенный проекта, по адресу ZOM Живое шоу С декабря. «Мы работали с Министерством экономического развития, чтобы подтвердить наши усилия в отношении попытки сдать недвижимость в аренду».

Исходный план участка Утвержден в 2007 г. Над подземной автостоянкой расположены четыре административных здания. Компания выделила более 1 миллиона квадратных футов под офисные помещения, 41 000 квадратных футов под торговые площади, плюс полакра под парк.

Земля принадлежит немецкой сети продуктовых магазинов Lidl, которая находится неподалеку в США. В 2017 году окружной совет предоставил Lidl трехлетнее продление на разработку препарата.

В феврале 2020 года, за шесть месяцев до истечения трехлетнего продления, Meridian Development Group была готова поменять офисы на многоквартирные дома. Через два месяца, ZOM Living представила свои планы.

Застройка ZOM Living Land Bay охватывает восток, а западная половина по-прежнему предназначена для офисов.

Первое жилое здание высотой 150 футов имеет 14 этажей и 297 квартир. Второе здание высотой 120 футов состоит из 11 этажей и 191 квартиры. Башни разделяют 9 181 квадратный фут торговых площадей и два этажа подземной парковки с 399 жилыми и 15 торговыми площадями.

Некоторые из квартир нижнего уровня будут иметь внешний вход в таунхаусы.

В дизайне представлены кирпичные здания с большими дворами и зелеными насаждениями на первом этаже и на крыше, с видом на дорожку и засаженную деревьями площадь.

«Мы очень довольны жизнеспособностью и потенциалом этого проекта не только для зданий, но и для общественных открытых пространств», – сказал он. Том Кервин, Директор-основатель bKL Architecture, во время их декабрьской презентации.

Период взаимодействия с общественностью по проекту закончился в декабре 2020 года. Комитет по рассмотрению плана участка рассмотрит проект в феврале и марте, прежде чем он будет рассмотрен комитетами графств и советами графств.

Фото через Арлингтон Каунти