Председатель Саудовской Аравии Переход России в Азию потребует тщательного изучения

МАНАМА (Рейтер) — Футбольный президент Саудовской Аравии Ясир Аль-Муйшел заявил, что возможность обращения России в Азиатскую футбольную конфедерацию появится только после тщательного изучения последствий.

ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать во всех соревнованиях после вторжения в Украину в феврале прошлого года, и, поскольку эти санкции все еще действуют, возникают слухи о следующем шаге Российского футбольного союза (РФС).

Президент Российской Федерации Александр Дюков рассматривал переход из Европейского Союза в Азиатскую Конфедерацию, в состав которой входят 47 стран, как возможный вариант, позволяющий российской сборной и клубам продолжать международные соревнования.

Идея была подкреплена, когда Олимпийский совет Азии заявил на прошлой неделе, что спортсмены из России и Беларуси могут использовать квалификационные соревнования для летних игр 2024 года в Париже, если они будут исключены из европейских соревнований.

Альмишал, президент Футбольной ассоциации Саудовской Аравии, сказал, что такой трансфер может быть рассмотрен только после всесторонней оценки АФК.

«Это действительно требует тщательного изучения: что это добавит континенту? Какие преимущества получит футбол в Азии от этого шага?» Об этом Reuters сообщил Аль-Мошел, избранный в Совет ФИФА в среду.

«В последние годы мы не видели такой сделки, поэтому потребуется много глубоких исследований, чтобы оценить, имеет ли смысл это делать, если это станет реальным спросом».

Алексей Сокорин, бывший член Совета ФИФА от России и организатор чемпионата мира по футболу 2018 года, присутствовал на конгрессе в среду, добавив, что переговоры будут проходить между российскими и азиатскими официальными лицами.

Однако Аль-Машааль сказал, что это были все домыслы.

«Сегодня у нас в гостях были еще четыре члена Совета ФИФА», — добавил он.

«Я ничего не слышал о каких-либо намерениях россиян сделать такой шаг, но если он станет официальным, им будут заниматься соответствующие органы, будь то АФК, ФИФА или УЕФА.

«Но, если честно, я ничего об этом не слышал, и это всего лишь домыслы в СМИ».

Перемещения между конфедератами редки.

Казахстан, бывшая советская республика, вышел из Азиатской футбольной конфедерации в 2000 году и через два года стал полноправным членом УЕФА, а Австралия перебралась в Азию из Океании в 2006 году.

Переход Австралии был менее популярен среди некоторых в Азии, тем более что с тех пор они занимали одно из мест на континенте на каждом чемпионате мира.

Равшан Ирматов, вице-президент Узбекской федерации футбола, которая присоединилась к АФК в 1994 году после распада Советского Союза, сказал, что он не возражает против того, чтобы русские предприняли аналогичный шаг.

«Я всегда придерживался мнения, что мне не нравится смешивать политику и спорт, даже если мы сыграем товарищеский матч с Россией», — сказал бывший арбитр чемпионата мира.

«Это футбол. Мы спортсмены, это не политика. Если исполком АФК примет решение (Россия может присоединиться), почему бы и нет?»

(Обложка) Майкла Черча в Манаме, редактирование Ника Малвани и Питера Резерфорда.

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