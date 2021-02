Представьте себе лучшее будущее социальных сетей на TechCrunch: Justice – TechCrunch Sessions

Токсичная культура, кровавые заговоры и организованная ненависть в последние годы распространились в Интернете. Мы обсудим, насколько социальные сети берут на себя ответственность за возникновение этих явлений, и как построить здоровые онлайн-сообщества, которые делают общество лучше, а не хуже, на TechCrunch: Justice 3 марта.

Присоединяйтесь к нам в широкомасштабном обсуждении с Рашадом Робинсоном, Джесси ЛеРишем и Нага Остин, изучающих, что нужно изменить, чтобы сделать социальные сети более справедливыми и здоровыми, а не опасными эхо-камерами, которые усиливают болезни сообщества.

Наг Остин – основатель и генеральный директор Где-то хорошо И Этель Клуб. Она посвятила свою карьеру созданию цифровых и физических продуктов, которые делают мир более пересекающимся и пространственным. Она названа одним из 100 основателей Inc. Transform America, HuffPost Culture Shifter 2020 и Time Out New York 2020 Список женщин, которые делают Нью-Йорк лучше

Джесси Лехеш – один из основателей Ответственная технология. У него десять лет политических коммуникаций и пропаганды, в том числе работы в качестве официального представителя по внешней политике президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, где он был частью команды, управляющей ответными мерами на российскую операцию по информационной войне.

Рашад Робинсон – президент Изменение цвета, Ведущая организация расовой справедливости, возглавляемая более чем 7,2 миллионами членов, которые укрепляют власть черных общин. Color Of Change использует инновационные стратегии, чтобы вызвать системные изменения в отраслях, влияющих на жизнь чернокожих: Кремниевую долину, Уолл-стрит, Голливуд и Вашингтон, корпоративные залы заседаний, офисы местных прокуроров, здания Капитолия и мэрии по всей стране.

Под руководством Рашада Color Of Change разрабатывает и реализует выигрышные стратегии расового правосудия, среди которых: принуждение компаний к прекращению поддержки инициатив Трампа и белых националистов; Обрамление сетевого нейтралитета как проблема гражданских прав; Привлечь местных прокуроров к ответственности за прекращение массовых задержаний, насилия со стороны полиции и финансовой эксплуатации в системе правосудия; Вынудить более 100 компаний покинуть ALEC, секретный магазин правой политики; Изменение представлений о расе и расизме в Голливуде; Перемещение Airbnb, Google и Facebook для реализации инициатив по борьбе с расизмом; А Билл О’Рейли вынужден прекратить вещание.

Не забудьте присоединиться к нам для этого и многого другого на TechCrunch: Justice сессиях 3 марта.