Предыдущие страницы с 17 по 19 марта 2021 г.

среда

150 лет назад

Здание Капитолия: Строительство интерьера нового здания Капитолия штата продолжается, в нем работают десять или двенадцать человек. Двери были повешены, замки установлены, и все время наносился второй слой краски. На следующей неделе штат сотрудников увеличится, и работы будут завершены в кратчайшие сроки.

140 лет назад

Во всех отношениях: губернатор выступил против законопроекта, который частично отменил закон о 12 часов дня. Многие законодатели покинут Карсон в конце недели. Некоторые из них хотели бы взять его с собой.

120 лет назад

Жидкий пожар: сильный ветер пересек провода электрического освещения с телефонными проводами, и «жидкий пожар» вызвал хаос в центральном офисе. Мисс Перл Кауинг была потрясена. Мистер Биксби и Эйденрайх сняли предохранитель и спасли распределительный щит.

110 лет назад

В аранжировке выступят менестрели старых песен: ансамбль штата Невада исполнит менестрелей старых песен в Оперном театре. Это было бы верно для ее имени, поскольку все песни были бы старыми фаворитами. Среди них: Old Kentucky House, Silver Strings Between Gold, Билл Брэндон, Love’s Old Sweet Song, Old Oaken Bucket …

70 лет назад

Клуб «Час досуга»: одноактная пьеса под названием «Луна» была показана на заседании Клуба свободного часа. Двое из актеров – Форрест Холл, «Мюнхнер и Уолтер Уилсон», «Мститель». [sic]. “

20 лет спустя

Российская космическая станция. Космическая станция «Мир» вернулась на Землю в виде истекающих кусков, которые просуществовали 15 лет и 2,2 миллиарда миль. Это закончилось приземлением дробовика в южной части Тихого океана. Жемчужина космической программы России прошла, как и планировалось, – серия запусков двигателей, призванных обезопасить нас от опасности.

Четверг

150 лет назад

Цифры: Необходимо предпринять шаги по нумерации домов в коммерческой части города. В настоящее время трудно описать точное местоположение платформы в устной, письменной или печатной форме.

140 лет назад

День Святого Патрика: дети Ирины отметили спокойно и организованно. Пьянящие напитки были не особо приятными, и Эд Суини развевал зеленый флаг вместе со звездами и полосами. Почти все в городе носили зеленый шарф.

120 лет назад

Реклама: «Не надевайте плохую подкладку на хорошее платье. FW Day хранит их лучшую коллекцию». «Чтобы насладиться хорошей, чистой и хорошо приготовленной едой, отправляйтесь в офис Capitol Lunch Office. Нанимались только белые рабочие “.

110 лет назад

Void Hour: Клуб Leisure Hour наделал много шума. Принтеры отлично проведут время. Они встретятся завтра в Park Hotel, так как запланировано большое количество участников. Они приняли меры к празднованию 50-летия основания федерации в этом штате, и это старейший профсоюз, ведущий бизнес.

70 лет назад

Контроль арендной платы: президент Трумэн подписал закон о чрезвычайном положении, продлевающий федеральный контроль арендной платы до 30 июня. Этот закон затрагивает районы, которые не выходят из-под контроля, но не предпринял никаких позитивных действий для расширения контроля после 31 марта, даты продления закона об аренде.

20 лет спустя

Грипп: этот сезон был самым легким гриппом за четыре года, хотя осенью возникла нехватка вакцины. На грипп приходилось 4,1 процента посещений врачей.

Пятница

150 лет назад

Что следует пить девушкам: по словам доктора Дио Льюиса в своей книге «Наши девушки», он утверждает, что молодые женщины, которым нужна чистая и тонкая кожа, не должны пить чай. Вредит цвету лица. Время от времени можно употреблять чай или некрепкий кофе без вреда для здоровья. Все молодые женщины могут поддерживать гладкую и чистую кожу, просто выпивая воду.

140 лет назад

Все виды: Около 200 человек работают на шахтах Канделария. Уль и Леонхард с рынка Юнион купили Eagle и теперь занимаются торговлей мясом.

120 лет назад

Отклонение портрета губернатора Спаркса: очень плохо выполненное изображение покойного губернатора Джона Спаркса достигло Капитолия и не было извлечено из коробки. Это было плоское бесцветное изображение, которое несколько отличалось от исходного изображения и не имело фона. Он был в дешевой раме и размером примерно вдвое меньше.

110 лет назад

Празднование женского избирательного права: г-жа Х. Станиславски выступила с приветственной речью, ее возглавляет г-жа Феличе Кон, гений г-жи Феличе Кон, две женщины, необходимые для успеха движения. Женщины обрадовались и обрадовались, что решение о праве женщин голосовать было принято.

70 лет назад

Подписанные законопроекты: AB178 – Провинциям разрешено использовать машины для голосования. AB201 – Повышает зарплату нотариусов с 200 до 250 долларов в месяц. SB139 – Делает незаконным использование частных транспортных средств с красными фонарями и сиренами по шоссе Невады.

20 лет спустя

Невада Смерть писателя: Роберт Лаксальт, известный писатель из Невады, умер в возрасте 77 лет. Его творчество было основано на баскской культуре и было основано на опыте его семьи.

Сью Палу – дочь Билла Долана, который вел эту колонку в The Nevada Appeal с 1947 года до своей смерти в 2006 году.