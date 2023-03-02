Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещает Канаду

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил сегодня, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Канаду с 6 по 8 марта 2023 года. Ее визит будет включать остановки в Оттаве, Онтарио, и Кингстоне, Онтарио.

В ходе визита премьер-министр Трюдо и президент фон дер Ляйен будут опираться на тесные и устойчивые трансатлантические отношения Канады с Европейским союзом и способствовать прогрессу в достижении общих приоритетов, включая продолжение совместной работы по продвижению чистой энергии и чистых технологий, созданию качественных рабочих мест для средний класс и стимулировать рост.Экономика, которая приносит пользу всем, в первую очередь благодаря Всеобъемлющему торгово-экономическому соглашению между Канадой и ЕС (CETA) и Соглашению о стратегическом партнерстве между Канадой и ЕС (SPA). Лидеры также будут продолжать сотрудничать в постоянной солидарности и поддержке Украины, поскольку украинский народ продолжает мужественно защищаться от массированного, незаконного и неспровоцированного вторжения России.

7 марта премьер-министр и президент отправятся в Кингстон, где проведут двустороннюю встречу для дальнейшего развития торговли и инвестиций, а также сотрудничества в рамках CETA, которые имеют ключевое значение для построения сильной экономики и создания качественных рабочих мест, а также оказания помощи. . Их общая приверженность борьбе с изменением климата. Лидеры также обсудят продолжающуюся агрессию России против Украины и ее глобальные последствия, а также усилия Канады и Европейского Союза по поддержанию верховенства закона. дальнейшее укрепление мира, безопасности, демократии и прав человека; и продвижение расширения прав и возможностей женщин и гендерного равенства во всем мире.

Находясь в Кингстоне, лидеры посетят базу канадских вооруженных сил, чтобы встретиться с военнослужащими канадских вооруженных сил, которые были направлены в Центральную и Восточную Европу в рамках операции «Перестрахование» для поддержки гуманитарных усилий украинских беженцев через Польскую оперативную группу.

После двусторонней встречи премьер-министр Трюдо и президент фон дер Ляйен расскажут о своем сотрудничестве в области критически важных полезных ископаемых — строительных блоков чистой и цифровой экономики — и потенциале Канады стать надежным ресурсом в условиях нулевой экономики. Они посетят инновационную канадскую компанию чистых технологий.

После своего визита в Кингстон лидеры вернутся в Оттаву, где президент фон дер Ляйен, как первая женщина-председатель Комиссии Европейского союза, выступит перед парламентом в Палате общин, подчеркнув уникальные отношения между нашими двумя странами и отдав дань уважения международным женщинам. . Сегодня, на следующий день 8 марта.

Наконец, премьер-министр Трюдо проведет прием для канадских и европейских компаний и лидеров отрасли, чтобы призвать их воспользоваться инвестиционными условиями, созданными CETA, и внести свой вклад в укрепление цепочек поставок через Атлантику.

кавычки

Канаду и Европейский Союз связывают давние отношения, основанные на общих ценностях, прочных связях между нашими народами и истории тесной дружбы и сотрудничества. Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента фон дер Ляйен в Канаде, чтобы укрепить наши двусторонние отношения и продолжить наши усилия по созданию хороших рабочих мест для среднего класса и построению чистой экономики, которая работает для всех — по обе стороны Атлантики. « рт. присутствие. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

краткие факты

Это будет первый официальный визит президента фон дер Ляйен в Канаду.

В последний раз премьер-министр Трюдо встречался с президентом фон дер Ляйен 21 сентября 2022 года на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Отношения между Канадой и Европейским Союзом являются старейшими формальными отношениями между Европейским Союзом и любой промышленно развитой страной, начиная с 1959 года.

Европейский союз является крупнейшим торговым блоком в мире. В 2022 году Канада и Европейский союз отмечают пятую годовщину предварительной реализации Соглашения о стратегическом партнерстве между Канадой и ЕС (SPA) и Всеобъемлющего торгово-экономического соглашения между Канадой и ЕС (CETA), которые создают возможности для крупного и среднего бизнеса. Классные рабочие места для рабочих по обе стороны Атлантики. В 2021 году двусторонняя торговля товарами между Канадой и Европейским союзом достигнет 100 миллиардов долларов (67,5 миллиардов евро), что более чем на 33 процента больше, чем после предварительного введения CETA в 2017 году.

Европейский Союз является вторым по величине рынком экспорта экологических товаров Канады (за исключением отходов и металлолома), при этом экспорт канадских экологических товаров в ЕС почти удвоился в период с 2016 по 2021 год.

Стратегическое партнерство Канады и ЕС в области сырья, подписанное в 2021 году, направлено на повышение безопасности и устойчивости торговли и инвестиций, интеграцию цепочек поставок сырья, сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, а также экологические, социальные и управленческие стандарты и нормы.

Важнейшие металлы, такие как никель и литий, являются ключевыми компонентами всего: от аккумуляторов для электромобилей до постоянных магнитов, которые являются важными компонентами ветряных турбин и сотовых телефонов.

Стратегия Канады по критически важным минералам, запущенная в декабре 2022 года, увеличит поставки критически важных минералов из ответственных источников и поддержит развитие внутренних и глобальных цепочек создания стоимости для зеленой и цифровой экономики. Стратегия подкреплена федеральной поддержкой в ​​размере до 3,8 миллиарда долларов. Предлагаемое финансирование охватывает ряд критических производственных цепочек, связанных с полезными ископаемыми, от геолого-геофизических исследований и разведки до переработки, производства и переработки полезных ископаемых, включая поддержку исследований и разработок, а также внедрение технологий.

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