Президент ОАЭ встретился с Президентом России Владимиром Путиным во вторник | Новости нефти и газа

Шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян направляется в Москву для переговоров после объявления ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и в связи с бушующей в Украине войной.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян во вторник направляется в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, где энергетика и война, вероятно, будут стоять на повестке дня.

Анонс ОАЭ Информационное агентство WAM Понедельник наступил менее чем через неделю после того, как ОПЕК+, группа производителей нефти, в которую входят Объединенные Арабские Эмираты и Россия, договорилась о резком сокращении добычи нефти вопреки давлению США.

Компания планирует снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки — самое большое сокращение поставок с 2020 года.

Президенты также встретятся, поскольку вторжение России в Украину угрожает мировым поставкам энергоресурсов.

В сообщении информационного агентства Emirates говорится, что во время своего визита Его Высочество шейх Мохаммед бен Рашид обсудит с президентом Путиным дружественные отношения между ОАЭ и Россией, а также ряд региональных и международных вопросов и событий, представляющих взаимный интерес.

Источники сообщили, что сокращение добычи нефти ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и ее союзниками во главе с Россией еще больше обострило отношения между Вашингтоном и его традиционными союзниками в Персидском заливе в Эр-Рияде и Абу-Даби.

На прошлой неделе Белый дом сообщил, что пересматривает свои отношения с Саудовской Аравией в поисках способов уменьшить контроль ОПЕК над ценами на энергоносители.

Взрывы сотрясли Киев во время самого смертоносного ракетного обстрела украинской столицы с тех пор, как Россия начала свое вторжение. Президент Путин заявил, что это месть за разрушенный Керченский мост в Крыму ⤵️ pic.twitter.com/TeFJ2KB5RF — Аль-Джазира английский (AJEnglish) 10 октября 2022 г.

Министр энергетики ОАЭ Сухейл Аль Мазруи заявил, что сокращение производства было «техническим, а не политическим».

Администрация президента США Джо Байдена усиленно лоббировала, чтобы предотвратить это, надеясь сдержать рост цен на бензин в преддверии ноябрьских выборов, на которых его Демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом.

В июле Байден отправился в Джидду, Саудовская Аравия, на саммит в Персидском заливе, чтобы попытаться наладить отношения с Саудовской Аравией, но уехал, не получив соглашения об увеличении добычи нефти. Отношения между королевством и администрацией Байдена испортились после прихода к власти.

Украина война

ОАЭ сохраняют нейтральную позицию в отношении российской «специальной военной операции» на Украине.

Советник президента Эмиратов Анвар Гаргаш заявил в марте, что государство Персидского залива считает, что «присоединение к одной стороне приведет только к еще большему насилию», и что его приоритетом является «поощрение всех сторон к использованию дипломатии».

ОАЭ являются давним союзником Соединенных Штатов, и аналитики говорят, что их позиция по украинскому конфликту отражает попытку сбалансировать отношения в новом мировом порядке, в котором Москва и Пекин одинаково важны для государства Персидского залива.

Между тем, сокращение добычи ОПЕК+ может привести к восстановлению цен на нефть, которые упали примерно до 90 долларов за баррель со 120 долларов месяц назад.

Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ заявили, что стремятся предотвратить волатильность, а не ориентироваться на конкретную цену на нефть.

Официальные лица США рассматривают возможность высвобождения 10 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва страны в следующем месяце «для защиты американских потребителей и повышения энергетической безопасности».