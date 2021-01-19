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Президент России Владимир Путин окунулся в лед в честь Крещения Господня

20 января, 2021
Toma Kulikov

На кадрах видно, как 68-летний мужчина выходит из бревенчатой ​​хижины, одетый в длинную дубленку, замаскированный и трижды погружающийся в крестообразный бассейн, увенчанный твердой статуей, высеченной во льду.

На прошлой неделе температура в Московской области была около -20 ° C (-4 ° F).

Крещение празднуется 19 января в память крещения Иисуса на реке Иордан. В день Крещения вода считается священной, и многие люди окунаются в нее по всей России и в Восточной Европе в знак своей православной веры.

Широко распространено мнение, что эта традиция приносит хорошее здоровье, укрепляет иммунную систему и избавляет от грехов.

Картина Путина появилась в то время, когда Россия работает над активизацией вакцинации и сдерживанием вспышки вируса короны, а также через несколько дней после смерти его политического соперника Алексея Навального. По возвращении в Москву был арестован.

Синий купальник Путина был замечен в кадрах российских социальных сетей из-за его сходства с пропавшим синим нижним бельем, которое якобы использовалось для отравления Навального нервно-паралитическим газом Новичок в прошлом году.

Навальный сказал CNN, что уверен в Путине Знать сложный процесс затенения Элитными агентами до отравления. Кремль ранее отрицал свою причастность к отравлению Навального.
Ледяное отступление Путина было не первым случаем, когда он разделся догола на публике. В 2018 г. Искупайтесь в ледяной воде озера Селигер. Чтобы отпраздновать Крещение. Его также сфотографировали топлес во время охоты в 2017 году и топлес во время отпуска на лошади в 2009 году.
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