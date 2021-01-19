Президент России Владимир Путин окунулся в лед в честь Крещения Господня

На кадрах видно, как 68-летний мужчина выходит из бревенчатой ​​хижины, одетый в длинную дубленку, замаскированный и трижды погружающийся в крестообразный бассейн, увенчанный твердой статуей, высеченной во льду.

На прошлой неделе температура в Московской области была около -20 ° C (-4 ° F).

Крещение празднуется 19 января в память крещения Иисуса на реке Иордан. В день Крещения вода считается священной, и многие люди окунаются в нее по всей России и в Восточной Европе в знак своей православной веры.

Широко распространено мнение, что эта традиция приносит хорошее здоровье, укрепляет иммунную систему и избавляет от грехов.