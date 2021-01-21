Президент России Владимир Путин установил ледяную баню в честь Крещения Господня

На кадрах 68-летний мужчина выходит из комнаты звукозаписи в длинном тулупе и трижды топится в бассейне в форме креста, увенчанном вырезанным изо льдом распятием.
Температура воздуха в Московской области на прошлой неделе упала до -20 градусов по Цельсию (-4 градуса по Фаренгейту).
День Богоявления, отмечаемый 19 января, знаменует крещение Иисуса на реке Иордан. В день Крещения вода считается священной, и многие в России и по всей Восточной Европе купаются в ней как в символе своей православной христианской веры.
По преданию, широко распространено мнение, что он приносит хорошее здоровье, укрепляет иммунную систему и смывает грехи.
На видеозаписи синие плавки Путина были замечены в российских социальных сетях, без синего нижнего белья, которое якобы использовалось для отравления Навального вместе с нейробиологом Новичком в прошлом году.
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