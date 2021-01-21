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Президент России Владимир Путин установил ледяную баню в честь Крещения Господня

21 января, 2021
Vsevolod Egorov

На кадрах 68-летний мужчина выходит из комнаты звукозаписи в длинном тулупе и трижды топится в бассейне в форме креста, увенчанном вырезанным изо льдом распятием.

Температура воздуха в Московской области на прошлой неделе упала до -20 градусов по Цельсию (-4 градуса по Фаренгейту).

День Богоявления, отмечаемый 19 января, знаменует крещение Иисуса на реке Иордан. В день Крещения вода считается священной, и многие в России и по всей Восточной Европе купаются в ней как в символе своей православной христианской веры.

По преданию, широко распространено мнение, что он приносит хорошее здоровье, укрепляет иммунную систему и смывает грехи.

Фотография Путина была выбрана потому, что Россия работает над ускорением вакцинации и сдерживанием вспышки коронирусного вируса, всего через несколько дней после его политического соперника Алексея Навального. Его арестовали, когда он вернулся в Москву.

На видеозаписи синие плавки Путина были замечены в российских социальных сетях, без синего нижнего белья, которое якобы использовалось для отравления Навального вместе с нейробиологом Новичком в прошлом году.

Навальный сказал CNN, что Путин был прав Был в курсе обширной теневой функции Элитными агентами до того, как он выпил яд. Кремль ранее отрицал свою причастность к отравлению Навального.
Верхушка льда Путина – не первый раз, когда его публично раздевают. В 2018 году он искупался в ледяной воде озера Силигури, чтобы отметить Крещение Господне. Он был сфотографирован с обнаженной грудью во время рыбалки в 2017 году и верхом на лошади в отпуске в 2009 году.
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