Президент Токаев встретился с Владимиром Путиным в Сочи для активизации двусторонних отношений

НУР-СУЛТАН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом России Владимиром Путиным в российском черноморском курорте Сочи 19 августа в рамках активизации двусторонних отношений, отмечающих в этом году 30-летие, сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран выразили твердый оптимизм в отношении развития двусторонних отношений. По словам Токаева, две страны «имеют все основания быть довольными тем, как развивается сотрудничество».

Фактически Казахстан и Россия имеют стратегическое партнерство. «В этом году мы отмечаем очень большую дату — 30-летие установления дипломатических отношений», — сказал Токаев в ходе двух с половиной часовой встречи.

Обсудив широкий круг вопросов многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства, Токаев и Путин остановились на путях активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По данным Казахстана, объем торговли в прошлом году составил 24,5 миллиарда долларов, при этом Россия занимает первое место среди партнеров страны.

«Наш товарооборот растет. За последний год он увеличился на 34,4 процента. За первые пять месяцев этого года он увеличился на 9 процентов, а точнее на 8,8 процента. Обе страны увеличивают инвестиции в экономику друг друга. Путин заявил на встрече: «Я думаю, что инвестиции России достигли 17 миллиардов долларов, а инвестиции Казахстана в Россию составляют около 4,5 миллиардов долларов», говорится в пресс-релизе Кремля.

Он сказал, что сотрудничество идет интенсивно на всех уровнях. «Очень рад, что наша встреча, безусловно, придает дополнительный импульс развитию нашего стратегического партнерства, основанного на доверии. Очень рад вас видеть», — сказал Путин.

Токаев отметил активное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН. Особенно тесно сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он также пригласил российского президента посетить саммит СНГ (Содружество Независимых Государств) в октябре, где в этом году Казахстан будет председательствовать в этой организации.

В тот же день Токаев посетил Образовательный центр «Сириус» в Сочи, деятельность которого направлена ​​на раннее выявление, развитие и профессиональную поддержку талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, искусстве, науке и творчестве.