Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль услышал оскорбления Конгресса США, назвав их «идиотами»

Было слышно, как Юн сказал группе помощников, когда они покидали мероприятие: «Для Байдена было бы очень унизительно, если бы эти идиоты в Конгрессе не прошли». Видео обмена вскоре распространилось по Южной Корее, где Юн занял пост в мае.
Представители Юна не сразу ответили на запросы о комментариях в четверг. Представитель Совета национальной безопасности заявил в своем заявлении в четверг, что «не будет комментировать горячие комментарии ВПК».
«Наши отношения с Республикой Корея крепки и развиваются», — говорится в заявлении. «Президент Байден считает президента Юна своим ключевым союзником. Вчера у двух лидеров состоялась хорошая и продуктивная встреча в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций».
Пак Хон Гюн, лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи, раскритиковал «непристойные выражения, которыми он очерняет Конгресс США» и назвал это «крупным дипломатическим инцидентом». Об этом сообщает Agence France-Presse..
Юн и Байден оба были в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, где в среду провели обсуждения в кулуарах.
«Два лидера подтвердили свою приверженность укреплению союза между Соединенными Штатами и Республикой Корея и обеспечению тесного сотрудничества для противодействия угрозе, исходящей от Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в заявлении Белого дома на встрече. «Председатели также обсудили наше текущее сотрудничество по широкому кругу приоритетных вопросов, включая устойчивость цепочки поставок, биотехнологии, экономическую и энергетическую безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата».
Мин Джу Ким внес свой вклад в этот отчет.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».