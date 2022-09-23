Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль услышал оскорбления Конгресса США, назвав их «идиотами»

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду был пойман на микрофоне, оскорбляющем членов Конгресса США как «идиотов», которые могли бы потенциально смутить президента Байдена, если бы они не согласились на глобальное финансирование общественного здравоохранения. Юн только что встретился с Байденом на седьмой конференции по пополнению Глобального фонда в Нью-Йорке. Там Байден пообещал выделить 6 миллиардов долларов США на Кампанию общественного здравоохранения, которая борется со СПИДом, туберкулезом и малярией во всем мире. Для финансирования потребуется одобрение Конгресса.

Было слышно, как Юн сказал группе помощников, когда они покидали мероприятие: «Для Байдена было бы очень унизительно, если бы эти идиоты в Конгрессе не прошли». Видео обмена вскоре распространилось по Южной Корее, где Юн занял пост в мае.

Представители Юна не сразу ответили на запросы о комментариях в четверг. Представитель Совета национальной безопасности заявил в своем заявлении в четверг, что «не будет комментировать горячие комментарии ВПК».

«Наши отношения с Республикой Корея крепки и развиваются», — говорится в заявлении. «Президент Байден считает президента Юна своим ключевым союзником. Вчера у двух лидеров состоялась хорошая и продуктивная встреча в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций».

Пак Хон Гюн, лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи, раскритиковал «непристойные выражения, которыми он очерняет Конгресс США» и назвал это «крупным дипломатическим инцидентом». Об этом сообщает Agence France-Presse..

Юн и Байден оба были в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, где в среду провели обсуждения в кулуарах.

«Два лидера подтвердили свою приверженность укреплению союза между Соединенными Штатами и Республикой Корея и обеспечению тесного сотрудничества для противодействия угрозе, исходящей от Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в заявлении Белого дома на встрече. «Председатели также обсудили наше текущее сотрудничество по широкому кругу приоритетных вопросов, включая устойчивость цепочки поставок, биотехнологии, экономическую и энергетическую безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата». READ Прямые обновления: война России в Украине

Мин Джу Ким внес свой вклад в этот отчет.