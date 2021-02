Премьера “Локи” состоится в июне в Disney Plus

«Локи», новый проект Marvel Studios для Disney Plus, дебютирует 11 июня на потоковом устройстве.

Вдобавок Disney Plus объявил об остальных участниках весенне-раннего лета следующим образом: «Большой выстрел» состоится 16 апреля; «Звездные войны: Плохая партия» выйдет 4 мая. 2 сезон “Мюзикла для старших классов: Мюзикл: Сериал” начнется 14 мая. Премьера 2 сезона «Зенимации» состоится 11 июня; “Таинственное общество Бенедикта” выйдет 25 июня; «Монстры в действии» стартуют 2 июля. “Turner & Hooch” стартует 16 июля, а премьера “Chip ‘N’ Dale: Park Live” состоится 23 июля.

После «WandaVision», «Сокол и Зимний солдат» «Локи» станет последним проектом MCU, который превратится из большого экрана в маленький экран. Он следует за титулом «Бог озорства» (которого играет Том Хиддлстон), поскольку он выходит из тени его брата и происходит после событий «Мстителей: Финал». В шоу участвуют ведущий сценарист Майкл Уолдрон, режиссер Кейт Херон, а также звезды Оуэн Уилсон, Джоджо Мбата Роу, София Де Мартино, Вунме Мосако и Ричард Э. Грант.

Big Shot фокусируется на безрассудном мужском тренере по баскетболу (которого играет Джон Стамос), которого увольняют из NCAA и устраивают на работу в среднюю школу для девочек, где он узнает, что тренировка должна начинаться с сочувствия и уязвимости. Но, научившись общаться со своими игроками, тренер Марвин Корн начинает расти как личность, члены команды относятся к себе более серьезно, и все они начинают находить «точку опоры на поле и за его пределами». Помимо Стамоса, в «Большом шаре» снимались Джессалин Гелсиг, Ричард Робичо, София Митр Шлосс, Нил Ферлик, Тиана Лоу, Моник Грин, Тиша Ив Каустудио, Крикет Вамблер и Иветт Николь Браун. Он был создан Дэвидом Э. Келли, который вместе с Дином Лори, Брэдом Гарретом и Биллом Д’Элией является генеральным директором компании, и происходит из ABC Signature.

«Звездные войны: Плохая партия» – это анимационный фильм о классической франшизе, созданный по мотивам элитного и экспериментального клона названной «Плохой партии», когда они попадают в быстро меняющуюся галактику сразу после Войны клонов. Впервые представленные в предыдущей серии «Войны клонов», члены этой группы представляют собой уникальный отряд, генетически отличающийся от армии клонов, каждый из которых обладает уникальными исключительными навыками, которые делают их эффективными солдатами.

Во втором сезоне “High School Musical: The Musical: The Series” East High Wildcats готовится исполнить весенний мюзикл “Beauty and the Beast”. Они сталкиваются со своими конкурентами в North High в престижном, но безжалостном театральном конкурсе, который проходит испытание на верность, стихи с поясом и парик. В сериале снимаются Оливия Родриго и Джошуа Бассетт, написавшие новые синглы для этого сезона, а также Софи Вили, Мэтт Корнетт, Ларри Саперштейн, Джулия Лестер, Дара Рене, Фрэнки Родригес, Джо Серафини, Марк Сен-Сир и Кейт Рендерс. В этом сезоне также приглашаются Дерек Хаф, Оливия Роуз Киган, Роман Бэнкс, Эндрю Барт Фельдман и Ашер Энджел. “High School Musical: The Musical: The Series” создан и является исполнительным продюсером Тимом Федерле.

Между тем, во 2 сезоне «Зенимации» освещены сцены из «Белоснежки и семи гномов», «Рая и последний дракон», «Моана» и «Бэмби» (вы можете увидеть последние два взгляда из них первыми ниже). Дань уважения как визуальным, так и звуковым художникам, создавшим анимационные фильмы Диснея, шоу создает «Опыт сцены пробуждения звука», созданный и отредактированный Дэвидом Пейсом и генеральным директором, продюсером которого является Эми Астли.

«Таинственное общество Бенедикта», основанное на серии бестселлеров одноименного романа Трентона Ли Стюарта, происходит в школе-интернате, известной как Институт, где группе сирот поручено помешать печально известному заговору, создавая семья в пути. В главных ролях Тони Хилл, Кристен Шалл, Райан Херст, Мамия Боафу, Джиа Сандоу, Сет Карр, Эйми Де Оливейра, Мистик Энчо и Марта Кесслер. Покойный Джимми Тарсис, Карен Кехейла Шервуд, Дипак Найяр, Джеймс Поппин, Мэтт Манфреди и Фил Хэй продюсируют вместе с экспонентами Дарреном Свиммером и Тоддом Славкиным. Сериал идет от Sonar Entertainment и 20th Television. См. Первый взгляд ниже.

«Монстры за работой» возвращаются в любимый мир «Корпорации монстров», действие которого происходит на следующий день после того, как «Почетная электростанция» начинает собирать детский смех, подпитывая город Монстрополис, и следует за Тайлором Тускмоном (озвучивает Бен Фельдман), который давно мечтал стать бомбардиром – пока не устроится на работу в Monsters, Incorporated и не узнает, что ужас и смех присутствует. В голосовой состав также входят Билли Кристал и Джон Гудман, которые повторяют свои роли Майка Вазовски и Джеймса Б. «Солли» Салливан, соответственно, а также возвращающиеся актеры Джон Ратценбергер в роли Йети и отца Тейлора, Бернарда; Дженнифер Тилли в роли Селии Мэй; Боб Петерсон в роли Роуз, сестры-близнеца его оригинальной корпорации Monsters, Inc. , Роз. Новых монстров озвучивает Генри Винклер, который играет Фрица, отчужденного босса; Лукас Нефф в роли Дункана, водопроводчика-приспособленца; Аланна Убах в роли Каттера, следуйте вердикту офицера; Стивен Стэнтон в роли Смити и Нидлмана, потрясающей команды охранников в Корпорации монстров. , Аиша Тайлер в роли матери Тейлор, Милли Тоскмон. Disney Television Animation, сериал разработан и продюсером Бобса Ганнауэя.

Продолжая одноименный фильм 1989 года «Друзья», «Тернер и Хуч» сосредотачивается на амбициозном, но амбициозном Джоше Пеке, американском маршале Джоше Пеке, который унаследовал большую непослушную собаку и вскоре понимает, что собака – это тот партнер, который ему нужен . Персонаж Бека – это не переосмысленная версия Скотта Тернера Тома Хэнкса, сыгравшего его в фильме, а его сын. В сериале также снимаются Кара Паттерсон в роли Джессики Бакстер, человеческого партнера Скотта; Брэндон Джей Макларен в роли Ксавьера Уилсона, морского пехотинца, ставшего фельдмаршалом США; Энтони Ройвар в роли президента Джеймса Мендеса, босса Скотта с секретным статусом для новой собаки Скотта; Линдси Фонсека в роли Лоры Тернер, милой, любящей животных сестры Скотта; Джереми Магуайр в роли Мэтью Гарленда, любящего собак сына Лоры; И Ванесса Лингис в роли Эрики Муньер, директора Американской программы дрессировки собак Маршалла. Существует пять различных типов французских мастифов, таких как Hooch, очень любимый французский мастиф. Шоу продюсирует 20th Television, и Мэтт Никс является создателем, исполнительным продюсером и сценаристом сериала. МакГи – исполнительный продюсер и направил премьеры сериала; Майкл Горовиц, Роберт Дункан Макнил и Мэри Виола также являются исполнительными продюсерами, а Джош Леви – соисполнителем. Посмотрите первый взгляд на Пека и одного из французских мастифов в их ролях ниже.

“Chip ‘N’ Dale: Park Life” фокусируется на белках, которые создают проблемы, пытаясь “жить хорошей жизнью в большом городском парке, пока они отправляются в огромные приключения в небе”. В грядущем мультсериале, сочетающем в себе классическую мультяшную комедию с современным повествованием, Плутон, Бутч и другие культовые персонажи Диснея присоединятся к нервному, взволнованному Чипу и непринужденному мечтателю. Сезон состоит из 36 семиминутных серий режиссера Жана Кэрролла и продюсера Марка де Понтависа в Xilam Animation.