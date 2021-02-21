Премьера фильма Cham Cham, созданного в сотрудничестве Samurai Shodown и Guilty Gear, состоялась в рамках Season 3 Pass.

Обнародован трейлер игры Sham Sham’s Samurai Shodown.

Приглашенный персонаж, Guilty Gear, также был показан в аркаде Samurai Shodown Season 3. Предполагается, что это может быть Байкен, поскольку он представляет собой настоящего самурая в серии, но нам нужно дождаться официального подтверждения, чтобы узнать, кто столкнется с персонажем SNK Samurai Shodown.

Шам Шам борется с использованием когтей и отскоков. Неудивительно, что Шам Шам использовал бумеранг в качестве метательной атаки.

Одним из показанных движений было то, что Чам Шам бросил рычаг вверх. Похоже, это хороший способ вывести противников из воздуха во время попыток прыжка.

Она также ненадолго бросила ее в горизонтальном направлении, но противник был поражен с близкого расстояния. Было показано, как Бумеранг совершает ожидаемый обратный рейс.

Шам Шам дебютировал в Samurai Shodown 2 и заменил Там Тама. Теперь они смогут сражаться друг с другом в последней записи Samurai Shodown, когда 16 марта 2021 года был выпущен Чам Чам.

Щелкните изображения, чтобы увеличить версию