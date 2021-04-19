Премьер-министр Имран Хан встретился с делегацией российских бизнесменов и обсудил дальнейшее сотрудничество

Премьер-министр Имран Хан встретится с российской делегацией в понедельник, 19 апреля 2021 года.

Премьер-министр Имран Хан встречается с делегацией ведущих российских бизнесменов в Исламабаде 19 апреля 2021 года.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества во многих отраслях, включая крупное производство, железные дороги и энергетику.

Премьер-министр Имран Хан подтвердил решимость нынешнего правительства обеспечить инвесторам благоприятную для бизнеса среду для привлечения столь необходимых прямых иностранных инвестиций.

ИСЛАМАБАД (Рейтер). Премьер-министр Имран Хан в понедельник провел встречу с делегацией российских деловых кругов, чтобы обсудить расширение сотрудничества между Россией и Пакистаном в нескольких отраслях, включая крупное производство, железные дороги и энергетический сектор.

Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, российскую делегацию возглавил председатель ТМК, председатель группы компаний «Синара» Дмитрий Помпеянский.

В состав делегации также вошли высокопоставленные представители менеджмента как ТМК, так и Группы Синара.

С другой стороны, с пакистанской стороны входили Хаммад Азхар, Шавкат Файяд Тарин, Абдул Раззак Давуд, Зульфикар Аббас Бухари, Табеш Джоухар, Атиф Бухари и другие высокопоставленные должностные лица.

В ходе встречи подробно обсуждалось наращивание сотрудничества между Россией и Пакистаном во многих отраслях промышленности, включая крупное производство, железные дороги и энергетический сектор. Обе стороны договорились ускорить реализацию проектов, которые уже находятся в стадии разработки.

Премьер-министр Имран Хан подтвердил решимость нынешнего правительства обеспечить инвесторам благоприятную для бизнеса среду для привлечения столь необходимых прямых иностранных инвестиций. Делегация проявила большой интерес к инвестированию в различные проекты в Пакистане.