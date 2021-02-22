Премьер-министр Японии назначил в правительстве министра единства

Японский премьер-министр назначил «министра единства» в своем правительстве в ответ на недавний всплеск самоубийств.

Как Japan Times упомянулПремьер-министр Ёсихиде Суга создал эту роль в начале февраля, после Великобритании, которая создала свою роль в 2018 году.

The Times сообщает, что Тетсуши Сакамото займет позицию, а также будет заниматься низким уровнем рождаемости в стране и региональной экономикой.

По данным Национального полицейского управления, в 2020 году 20 919 человек покончили жизнь самоубийством, что на 750 человек больше, чем в предыдущем году, и это первый последовательный рост самоубийств за 11 лет, сообщает New York Times. По словам директора, особенно заметен рост среди женщин и молодежи.

Ранее в этом месяце Шуга сообщил бюджетному комитету страны, что риску подвергаются люди из всех слоев общества, сообщает New York Times.

Газета отметила, что Япония знает об одиночестве, поскольку кодокоши, или «одинокие смерти», являются обычным явлением. Это связано с тем, что люди умирают в своих домах и долгое время остаются незамеченными.

Япония заняла самое высокое место среди людей 60 лет и старше, которые чувствовали, что им не к кому обратиться в трудную минуту, – так сказали 16 процентов людей по сравнению с 13 процентами в Соединенных Штатах.

Пандемия обострила чувство изоляции во всем мире. В США – школьный округ округа Кларк в Неваде. Частично открытые школы В ответ на рост числа студенческих самоубийств во время пандемии количество студенческих самоубийств удвоилось по сравнению с предыдущим годом.