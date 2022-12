Претенденты на премию «Оскар» за международный фильм сосредоточены на поиске правды в проступках – Крайний срок

Как ни странно, «Оскар» за лучший международный полнометражный фильм, как правило, достается международным фильмам, а не фильмам с географической привязкой. Победитель прошлого года за рулем моей машины Я больше говорил о том, что человечество по умолчанию настроено на одиночество, чем о специфике динамики отношений в современной Японии, как пьяные датчане 2021 года. Еще один раунд Он был изобретен таким образом, чтобы соответствовать алкогольным напиткам любой страны от Албании до Замбии. Возможно, Академия считает, что реальную жизнь лучше оставить документам, но победа в душераздирающей драме о Второй мировой войне 2015 года сын Саула Это говорит о том, что дверь всегда открыта. И после года, в течение которого весь мир был потрясен вторжением Владимира Путина в Украину, этот год может стать одним из тех, которые поедают правду.

Очевидно, внезапный характер внезапного гамбита Путина 24 февраля многих удивил, особенно в отрасли, которая может реагировать медленно. Но Марина Р. Горбач начала работу над своим фильмом Клондайк Украина официально попала на «Оскар» — почти два года назад. «Мы снимали этот фильм в режиме нон-стоп в 2020 году, — сказала она на пресс-конференции в Сараево, — и у нас такое чувство, что мы уже опоздали, потому что уже прошло шесть лет… [Russian] работает [after the annexation of Crimea]. «

Он приходится на 17 июля 2014 года, в день, когда неизвестные силы, предположительно с помощью российской ракеты, сбили рейс 17 Malaysia Airlines. Клондайк В нем рассказывается история беременной хозяйки фермы, оказавшейся втянутой в наступление русских на Донбасс. Р. Горбач говорил: «Я очень хорошо помню тот день, потому что это была огромная гражданская и международная катастрофа, вызванная авиакатастрофой. Это был не украинский и не российский самолет, и не военный. Это была абсолютно ужасное событие.И мы верили,что это событие не останется без внимания ни мира,ни международных политиков,Или журналистов,что угодно.Это приведет к огромному разговору о событиях в Украине.Но в 2016 году я понял,что этого не происходит. «

с КлондайкЭр Горбач стремится напомнить людям о человеческих жертвах войны: не только о гибели людей, но и о потере домов и средств к существованию в результате последующего перемещения. Она сказала: «Часто, когда люди находятся в зонах боевых действий, через несколько месяцев или через несколько лет у них возникает ощущение, что они забыты, что никто не разделяет их боль, что никто толком не понимает, что с ними происходит. Я знаю, что многим украинцам тяжело их смотреть [my] фильм, но я также хочу, чтобы эти люди знали, что я чувствую ту же боль, и я стараюсь поделиться этим чувством со зрителями, чтобы они не были наедине со своими чувствами. [With this film] Я хочу, чтобы зритель ощутил на себе силу женских инстинктов выживания, сопротивления и борьбы за будущее».

Моро Ссориться

Россия, конечно, не будет соревноваться в этом году, пожав плечами Оскар с упреждающим ударом. Тем не менее, некоторые страны очень заинтересованы в этом предложении. Миа Колбас О позорных эпизодах из прошлого. Новая Зеландия поддерживает Тирепу Кахи Моро (Слово маори имеет много значений, одно из которых — «прощать»). Действие фильма происходит в тихой долине Раватоке в новозеландском регионе Тохой. В фильме Кахи рассказывается о серии полицейских рейдов в 2007 году, в ходе которых власти нацелились на коренное население, надеясь закрыть активистов маори в этом районе, ложно изображая их местными. террористы.

Звезда фильма Клифф Кертис признает, что это позор для такой прогрессивной нации. «Но самое классное в нашей стране то, что мы рассказываем об этом при поддержке нашего правительства», — говорит он. «Вы знаете, другие правительства могут не захотеть заниматься таким исследованием того, кто мы есть. И поэтому важно и полезно иметь возможность исследовать те вещи, которые нам не нравятся».

Аргентина — еще одна страна, готовая вскрыть раны прошлого. На самом деле, у нее была предыдущая форма, когда она выиграла премию Оскар в 2009 году за триллер Хуана Хосе Кампанеллы «Нуар». Секрет в их глазах, действие которого происходит в годы до диктатуры, когда свирепствовали ультраправые эскадроны смерти. В этом году район находится за метром Сантьяго. Аргентина, 1985 год, Отчет о судебном процессе, который привел к тюремному заключению для тех, кто несет ответственность за пытки и убийства тысяч.

Много было затронуто 75-83 годов, и эти темные времена оставили длинную тень. Наджм говорит Аргентина, 1985 год.Рикардо Дарин, «Была волна аргентинских сценаристов, которые, пережив столь трудный период и во время такой ужасной диктатуры, сочли необходимым сослаться на нее, и именно поэтому были некоторые тяжелые для просмотра фильмы, которые вырос из этого периода».

Теперь, по его словам, появилось новое поколение, которое не чувствует таких же обязательств перед прошлым: «И именно поэтому вы получаете ту же тему, ту же историю, которую трактуют и представляют в фильмах совершенно по-другому. » И это тоже причина Аргентина, 1985 год. Это может привлечь внимание Академии: хотя фильм довольно серьезно оценивает действия хунты, фильм часто довольно забавен, особенно в изображении Даррена, умного, непочтительного адвоката Хулио Страсеры.

«Я думаю, что это очень умная стратегия сценария, — говорит Даррен, — потому что она снижает нашу защиту во второй половине фильма, которая в противном случае могла бы показаться зрителям слишком тяжелой, слишком жесткой или слишком напряженной. аспекты фильма для меня, что тяжелые темы, которые мы исследуем, никогда не перегружают зрителей».

Тем не менее, в этом году историй военного времени относительно мало. Однако кандидат от Иордании — одна из вещей, которая может привлечь внимание избирателей. восторгО девочке-подростке, оказавшейся в центре спорных последствий Плана Организации Объединенных Наций по разделу Палестины 1947 года (также известного как Накба или «Катастрофа»). Режиссер Даррен Дж. говорит: Салам: «Когда вы смотрите фильм о Палестине, вы всегда думаете, что увидите политический фильм». «Но это всегда была история о человечестве прежде всего, о ребенке, вынужденном вырасти и стать женщиной. Она не выбрала ничего из этого».

Продюсер Дима Азар объясняет немного больше. «фильм называется»восторг«А по-арабски это означает радость», — объясняет она. «Это относится к радости, которая была украдена у палестинского народа в 1948 году, и для нас было важно показать, что в Палестине есть свет, что это земля людей с жизнями, мечтами и устремлениями. Почти в каждой семье в Джордан, вы услышите историю о Палестине в 1948 году, о том, что случилось с этой конкретной семьей и как из-за этого они оказались в Иордании».

Прочтите цифровое издание журнала Deadline «Оскар Актриса» сюда.

Тем не менее, ни один конфликт еще не видел таких глобальных потрясений, как Первая мировая война, которая стала предметом хита Эдварда Бергера на Netflix. На западном фронте без перемен, адаптация мемуаров/романа Эриха Марии Ремарка 1929 г. Для многих американская версия 1930-х годов не вызывает сомнений, так зачем снова вспоминать об этом? «Для меня, — говорит он, — главная причина заключалась в том, чтобы вернуться к немецкому роману и сделать из него немецкий фильм, привнеся в этот фильм то, что у нас есть, то, что делает немецким — то, чего нет в немецком языке». Английский или американский, что теоретически может сделать режиссер, потому что они не владеют этим наследием».

Он отмечает, что Англия подверглась нападению во время войны и оборонялась, а затем Америка присоединилась к Европе и освободила ее от фашизма. «В этом есть чувство гордости, — говорит он. «Речь идет о чести. Есть что праздновать. Но в Германии такого нет. Есть только стыд и вина, ужас и ответственность за то, что произошло. И это делает совершенно другой фильм, на мой взгляд».