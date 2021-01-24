Призраки советских полетов в Рижском музее авиации

Я стою у запертых ворот и за забором из колючей проволоки. Это определенно подходящее место. За забором видны вертолеты советских времен. Ближайший даже говорит “CCCP” (русское сокращение от бывшего Советского Союза) заглавными буквами сбоку. Ветхая сторожка и заросшие кусты – еще одно свидетельство этого. Рижский музей авиации Не традиционный туристический объект.
Рядом с табличкой есть кнопка «Звони и жди!» На английском я предполагаю, что это одно и то же сообщение на латышском и русском языках. Именно тогда я заметил, что ворота были немного перекошены, поэтому я вошел и почувствовал, что делаю что-то незаконное. Подходит старик и говорит «семь евро». Я плачу, не зная, что это основатель музея. Он качает головой и отворачивается. Я могу исследовать самостоятельно. Я иду по грунтовой дороге мимо красных Мел Ми 4 Я видел из ворот, и вошел в мир МиГов, Сухого, Антонова и других. Это одна из крупнейших групп советских самолетов за пределами России. Это будет веселый день.
Обратите внимание, что Я бывал в этом замечательном музее раньшепандемия. Мы надеемся, что мы все снова сможем путешествовать, и вы сможете посетить его самостоятельно. Далее рассказывается о том, каково это исследовать этот уникальный сайт.
История советской авиации представлена в Рижском авиационном музее.
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Балтийская красота
Латвия, расположенная на берегу Балтийского моря между Литвой и Эстонией, была частью Советского Союза от Второй мировой войны до 1991 года. Местные жители часто предпочитают описывать этот период как «оккупированный» Россией. Однако признаков этого возраста не так много. В разбросанных зданиях есть намеки на то коренастый советский жестокий Дизайн, но это все. Рига – самый большой город в трех странах Балтии, но по меркам европейской столицы все еще небольшой. Старый город представляет собой восхитительную смесь средневековых новых зданий и зданий в стиле модерн.
Странно ехать на автобусе в аэропорт … и уезжать от здания вместо того, чтобы сесть в самолет. Но вот как попасть в Рижский музей авиации. Когда вы идете по подъездной дороге, вы можете видеть пассажирские самолеты над деревьями и кустами, так что вы знаете, что движетесь в правильном направлении.
Внутри музея много редких западных самолетов. Группа почти полностью состоит из самолетов Восточного блока с многочисленными сверхзвуковыми боевыми самолетами времен холодной войны, пассажирскими самолетами, военными вертолетами и многим другим. Вы когда-нибудь видели чехословацкий учебно-тренировочный самолет? Их заработали тысячи, и их много в музее.
Огромный Мел Ми 6 Здесь настоящая ничья. Вы можете разместить любой другой вертолет в музее под пространством -6 винтов. Это был самый большой и самый быстрый военный вертолет, пока его не заменил более крупный вертолет. Ми-26. Коробка передач, как говорят, тяжелее двигателей. Есть раннее время Ми 24 Индийский боевой / транспортный вертолет. Они редко встречаются в западных музеях, и это гораздо более редкий вариант с квадратным стеклом кабины вместо более знаковых пузырей.
Хотя в музее есть Туполев Ту-22 Бомбер и А. Ту-134 Авиалайнер, из-за нехватки места, эти самолеты по ту сторону взлетно-посадочной полосы не только недоступны, но и невидимы. Ох, ну ладно.
Люблю работать в Латвии
В Рижский музей авиации Он существует почти полностью благодаря одному человеку, Виктору Талпе, джентльмену, которого я незаметно встретил, когда вошел в музей. Он основатель, куратор и режиссер, что делает его шоу в значительной степени один на один. Это делает музей еще более впечатляющим. Конечно, балтийские зимы сказались на некоторых самолетах, превратив музей в нечто большее, чем просто кладбище, но не совсем. Это не делает его менее интересным. Действительно, это как другой мир, пробивающийся сквозь старые советские самолеты.
Такого музея нет нигде. Вы можете почувствовать нечто похожее, войдя на кладбище из Музея авиации Янков или намного большего AMARG в пустыне Аризоны. Но с акцентом на советские и восточные самолеты Рига – это совершенно другой опыт. Мое единственное желание, как всегда, – иметь доступ к внутреннему устройству некоторых самолетов, особенно Ми-6. Впрочем, это довольно редкость в любом музее авиации.
Когда мы снова сможем путешествовать, добраться до Рижский музей авиацииПотому что это всего в нескольких минутах ходьбы от аэропорта. А пока посмотрите галерею и видео выше.
Помимо освещения телевидения и других технологий отображения, Джефф совершает фототуры по интересным музеям и достопримечательностям по всему миру, включая атомные подводные лодки, огромные авианосцы, средневековые замки, могилы самолетов и многое другое.
Вы можете следить за его подвигами Instagram И YouTubeИ в своем блоге о путешествиях лысый. Как сказал проф. Самый продаваемый научно-фантастический роман О городских подводных лодках вместе с проф. продолжение.