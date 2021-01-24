Призраки советских полетов в Рижском музее авиации

Джеффри Моррисон / CNET



Я стою у запертых ворот и за забором из колючей проволоки. Это определенно подходящее место. За забором видны вертолеты советских времен. Ближайший даже говорит “CCCP” (русское сокращение от бывшего Советского Союза) заглавными буквами сбоку. Ветхая сторожка и заросшие кусты – еще одно свидетельство этого. Рижский музей авиации Не традиционный туристический объект.

Рядом с табличкой есть кнопка «Звони и жди!» На английском я предполагаю, что это одно и то же сообщение на латышском и русском языках. Именно тогда я заметил, что ворота были немного перекошены, поэтому я вошел и почувствовал, что делаю что-то незаконное. Подходит старик и говорит «семь евро». Я плачу, не зная, что это основатель музея. Он качает головой и отворачивается. Я могу исследовать самостоятельно. Я иду по грунтовой дороге мимо красных Мел Ми 4 Я видел из ворот, и вошел в мир МиГов, Сухого, Антонова и других. Это одна из крупнейших групп советских самолетов за пределами России. Это будет веселый день.

Обратите внимание, что Я бывал в этом замечательном музее раньшепандемия. Мы надеемся, что мы все снова сможем путешествовать, и вы сможете посетить его самостоятельно. Далее рассказывается о том, каково это исследовать этот уникальный сайт.

История советской авиации представлена ​​в Рижском авиационном музее. Посмотреть все фото

Балтийская красота

Латвия, расположенная на берегу Балтийского моря между Литвой и Эстонией, была частью Советского Союза от Второй мировой войны до 1991 года. Местные жители часто предпочитают описывать этот период как «оккупированный» Россией. Однако признаков этого возраста не так много. В разбросанных зданиях есть намеки на то коренастый советский жестокий Дизайн, но это все. Рига – самый большой город в трех странах Балтии, но по меркам европейской столицы все еще небольшой. Старый город представляет собой восхитительную смесь средневековых новых зданий и зданий в стиле модерн.

Странно ехать на автобусе в аэропорт … и уезжать от здания вместо того, чтобы сесть в самолет. Но вот как попасть в Рижский музей авиации. Когда вы идете по подъездной дороге, вы можете видеть пассажирские самолеты над деревьями и кустами, так что вы знаете, что движетесь в правильном направлении.

Внутри музея много редких западных самолетов. Группа почти полностью состоит из самолетов Восточного блока с многочисленными сверхзвуковыми боевыми самолетами времен холодной войны, пассажирскими самолетами, военными вертолетами и многим другим. Вы когда-нибудь видели чехословацкий учебно-тренировочный самолет? Их заработали тысячи, и их много в музее.

Огромный Мел Ми 6 Здесь настоящая ничья. Вы можете разместить любой другой вертолет в музее под пространством -6 винтов. Это был самый большой и самый быстрый военный вертолет, пока его не заменил более крупный вертолет. Ми-26. Коробка передач, как говорят, тяжелее двигателей. Есть раннее время Ми 24 Индийский боевой / транспортный вертолет. Они редко встречаются в западных музеях, и это гораздо более редкий вариант с квадратным стеклом кабины вместо более знаковых пузырей.

Джеффри Моррисон / CNET



Хотя в музее есть Туполев Ту-22 Бомбер и А. Ту-134 Авиалайнер, из-за нехватки места, эти самолеты по ту сторону взлетно-посадочной полосы не только недоступны, но и невидимы. Ох, ну ладно.

Люблю работать в Латвии

В Рижский музей авиации Он существует почти полностью благодаря одному человеку, Виктору Талпе, джентльмену, которого я незаметно встретил, когда вошел в музей. Он основатель, куратор и режиссер, что делает его шоу в значительной степени один на один. Это делает музей еще более впечатляющим. Конечно, балтийские зимы сказались на некоторых самолетах, превратив музей в нечто большее, чем просто кладбище, но не совсем. Это не делает его менее интересным. Действительно, это как другой мир, пробивающийся сквозь старые советские самолеты.

Джеффри Моррисон / CNET



Такого музея нет нигде. Вы можете почувствовать нечто похожее, войдя на кладбище из Музея авиации Янков или намного большего AMARG в пустыне Аризоны. Но с акцентом на советские и восточные самолеты Рига – это совершенно другой опыт. Мое единственное желание, как всегда, – иметь доступ к внутреннему устройству некоторых самолетов, особенно Ми-6. Впрочем, это довольно редкость в любом музее авиации.

Когда мы снова сможем путешествовать, добраться до Рижский музей авиацииПотому что это всего в нескольких минутах ходьбы от аэропорта. А пока посмотрите галерею и видео выше.

Помимо освещения телевидения и других технологий отображения, Джефф совершает фототуры по интересным музеям и достопримечательностям по всему миру, включая атомные подводные лодки, огромные авианосцы, средневековые замки, могилы самолетов и многое другое.

Вы можете следить за его подвигами Instagram И YouTubeИ в своем блоге о путешествиях лысый. Как сказал проф. Самый продаваемый научно-фантастический роман О городских подводных лодках вместе с проф. продолжение.