Принц Филипп, герцог Эдинбургский, попал в больницу после плохого самочувствия

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, в военной форме около 1990 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп родился в королевских семьях Греции и Дании. Его семья покинула Грецию в 1922 году и поселилась в Париже после свержения его дяди, короля Константина I.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп носит Макбет во время учебы в школе в Шотландии в июле 1935 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп – младший из пяти детей и единственный сын. После того, как его родители разошлись в 1930 году, он был отправлен в Англию, где его воспитали бабушка и дядя.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп сидит со своей невестой, принцессой Елизаветой, в июле 1947 года. Он стал натурализованным британским гражданином и простолюдином, используя фамилию Маунтбеттен, которая является английским переводом девичьей фамилии его матери. Он также был офицером британского Королевского флота и участвовал во Второй мировой войне.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп и принцесса Елизавета поженились в ноябре 1947 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп играет в деревенском матче по крикету в июле 1949 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Филипп и Елизавета родили двоих детей, принца Чарльза и принцессу Анну, в августе 1951 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп и принцесса Елизавета танцуют в Оттаве в октябре 1951 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп и принцесса Елизавета были в турне по Содружеству Наций, когда ее отец, король Георг VI, умер 6 февраля 1952 года. Она была следующей в очереди на престол.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп машет рукой с балкона Букингемского дворца после коронации его жены в июне 1953 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп во время регаты Cowes Regatta в августе 1962 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп смеется, когда Битлз сражаются за приз Карла Алана, который он вручил группе в марте 1964 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева и принц Филипп в сопровождении двух своих сыновей, принца Эндрю и принца Эдуарда, машут рукой с балкона Букингемского дворца во время военного парада в июне 1964 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королевская чета возвращается в Букингемский дворец после вечеринки в июне 1965 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева и принц Филипп покидают Вестминстерское аббатство в апреле 1966 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп участвует в матче по поло на велосипедах в августе 1967 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп пишет картины во время съемок документального фильма «Королевская семья» в 1969 году.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп и его дочь принцесса Анна устроили барбекю на территории замка Балморал в августе 1972 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева и принц Филипп посещают Королевское виндзорское конное шоу в апреле 1976 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп участвует в чемпионате мира по колесницам 1980 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп на рыбалке в шотландском озере в 1993 году.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп на рыбалке на ферме Сандрингем в 1994 году.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп совершает поездку по Лондонской фондовой бирже в 1998 году.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела разговаривает с принцем Филиппом в ноябре 2000 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп катается на скутере на Королевской виндзорской выставке лошадей в мае 2005 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп, герцог Эдинбургский, на праздновании Дня Содружества в Лондоне в 2011 году.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева и принц Филипп присутствуют на церемонии Trooping the Color в июне 2011 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп посещает Шерборнское аббатство во время тура своей жены в честь Бриллиантового юбилея в мае 2012 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева Филипп вручает высшую награду Новой Зеландии – Орден Новой Зеландии – в Букингемском дворце в июне 2013 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп посещает 1-й гвардейский гренадерский батальон в феврале 2014 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королевская чета прибывает на скачки Royal Ascot в июне 2014 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп подписывает гостевую книгу в замке Хиллсборо в Белфасте, Северная Ирландия, в июне 2014 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп улыбается во время посещения эскадрильи вспомогательных ВВС в Эдинбурге, Шотландия, в июле 2015 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп и его внук принц Гарри на финале Кубка мира по регби в октябре 2015 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева и принц Филипп машут гостям в июне 2016 года во время празднования ее 90-летия.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп кормит Фила бананом в Данстейбле, Англия, в апреле 2017 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп разговаривает со школьниками в мае 2017 года во время посещения стадиона Lords Cricket Stadium в Лондоне. На площадке открылось новое крыло Warner Wing

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп в последний раз появлялся на публике перед уходом в отставку в августе 2017 года, когда он присутствовал на параде королевской морской пехоты в Букингемском дворце. Это событие также ознаменовало конец его 64-летнего пребывания в должности капитана-генерала Филиппа, церемониального командира Королевской морской пехоты.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни На этой фотографии Ральфа Хейманса изображен принц Филипп на большом фарватере Виндзорского замка. Об этом стало известно в декабре 2017 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп присутствует на свадьбе своего внука принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп поддерживает свадьбу после свадьбы Гарри и Меган в мае 2018 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева Елизавета и принц Филипп на матче по поло в Эгеме, Англия, июнь 2018 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Принц Филипп разговаривает с сэром Дэвидом Аттенборо перед обедом с медалью за заслуги в мае 2019 года.

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни

Принц Филипп: десятилетия общественной жизни Королева и принц Филипп на фото в июне 2020 года, накануне 99-летия Филиппа.