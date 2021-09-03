Присмотритесь к новым размерам экрана и циферблатам Apple Watch с этими моделями.

ранее сегодня Bloomberg Он упомянул новые подробности о грядущих Apple Watch Series 7, включая размер больших экранов. Раньше о Apple Watch следующего поколения было известно немногое, кроме того, что выглядело как новый плоский дизайн, напоминающий iPhone 12 и iPad Pro. Сегодня мы узнали о новых эксклюзивных циферблатах, дисплеях большего размера и многом другом.

Первый , Bloomberg Он говорит, что Apple Watch Series 7 будут предлагаться в двух новых размерах. Ожидается, что в этом году часы будут доступны в размерах 41 мм и 45 мм, каждая на миллиметр длиннее прошлогодней Series 6. Я ожидаю, что эти часы, помимо плоских лицевых панелей, будут значительно больше на запястье.

Большие экраны

Теперь мы знаем, что 45-миллиметровый дисплей Apple Watch Series 7 будет иметь размер 396 x 484 пикселя и 1,9 дюйма по диагонали. Мы можем представить, что края новых часов будут немного тоньше из-за нового размера экрана и из-за плоских краев. Скорее всего, у Series 7 вы не увидите большой части корпуса часов на передней панели.

Эти же идеи применимы и к меньшим 41-мм Apple Watch. Дисплей и корпус у новой модели будут больше. несмотря на то что Bloomberg Отчет не включает точное разрешение и размер экрана 41-миллиметровой модели.

44 мм серии 6 и 45 мм серии 7

С большими экранами также появляются новые циферблаты. Так же, как это сделала Apple, когда увеличила размеры дисплеев с помощью Series 4, также появятся новые лица, эксклюзивные для Series 7. Новые лица включают: Continuum, Atlas и Modular Max. В отчете также упоминаются обновленные лица Nike +, которые меняются при движении, и лица Hermès, которые меняются в течение дня.

циферблаты

Modular Max включает два больших слота для кратных карт, что на один больше, чем сейчас доступно на Infograph Modular. Это позволит пользователям одновременно видеть две сложные и подробные детали. Вверху будет прорезь для небольшого усложнения рядом с цифровыми часами.

Модели циферблатов Max Modular Max

Еще во время WWDC он был лицом «Атласа». Я показал Через сессию разработчика по работе с UIKit. В то время это лицо называлось «Универсальный таймер», что также упоминалось в отчете. Вы можете увидеть, как это новое лицо будет выглядеть на большом 45-миллиметровом экране Series 7 ниже. К сожалению, разрешение не очень высокое, но все равно видно, как будет выглядеть лицо.

Циферблат Atlas просочился во время WWDC

Другие новые лица, упомянутые в Bloomberg Отчет получился довольно абстрактным, и его сложно представить без дополнительных деталей.

Смотреть банды

Большой вопрос, который задают нынешние пользователи Apple Watch: Если ремешки для часов, которые у них уже есть, подходят к новому дизайну. У нас нет никакой информации, но мы полностью ожидаем, что нынешние ремешки по-прежнему будут соответствовать новым часам. Увеличенный размер корпуса незначителен, хотя мы ожидаем этого Чувствовать Больше.

Apple, скорее всего, продолжит продавать Apple Watch SE с ремешками диаметром 40 и 44 мм. Маловероятно, что Apple разделит совместимость диапазонов на данном этапе. Хотя я, конечно, предполагаю, что это произойдет однажды, когда часы неизбежно претерпят более радикальные изменения.

прошел болтовня Доступность ремешков для часов в магазинах Apple сократилась, что заставило сотрудников предположить, что ремешки не подходят к новым часам. Уменьшение диапазона обычно происходит каждый год примерно в это время. Цвета, предлагаемые Apple в настоящее время, выйдут из моды, когда будет раскрыт следующий список полос. Для Apple было бы бессмысленно продолжать их производство.

заключение

Apple Watch Series 7 тоже По слухам, он появится в новом светло-зеленом цвете. Цвет, дополняющий новый дизайн. В Bloomberg В отчете также упоминается улучшенная технология ламинирования, которая приближает экран к стеклу или циферблату из сапфирового стекла. недавно Никки Он сказал, что производство Apple Watch Series 7 отложено, вероятно, из-за низкой нормы прибыли. Неясно, будут ли новые часы представлены в этом месяце вместе с семейством iPhone 13 или они будут выпущены снова. Даже если устройство покажут в этом месяце, предложение, скорее всего, будет низким. Подробнее об этих новых часах вы можете прочитать в оригинальном отчете Марка Гормана. Здесь.

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