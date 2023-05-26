При нападении россиян на украинскую клинику погиб один человек, 15 пострадали

КИЕВ (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере один человек погиб и 15 получили ранения в результате ракетного обстрела российской больницей в Днепре в пятницу.

Он осудил нападение как преступление против человечности, а Министерство обороны Украины назвало его серьезным военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями, в которых указано, как следует обращаться с солдатами и гражданскими лицами на войне.

На видеозаписях видно разрушенное здание с поднимающимся дымом, за которым наблюдали спасатели. Большая часть верхнего этажа трехэтажного здания была повреждена, также были повреждены припаркованные поблизости автомобили.

«Очередной (российский) ракетный удар, еще одно преступление против человечества», — написал Зеленский в Twitter.

«В Днепре разрушены здания психиатрической больницы и ветлечебницы. На сегодняшний день погиб один человек и 15 ранены», — добавил он.

Россия отвергла неоднократные обвинения в том, что ее солдаты совершали военные преступления на Украине.

Ранее в пятницу украинские официальные лица заявили, что средства ПВО сбили 10 ракет и более 20 беспилотников, запущенных Россией в ходе ночных атак на столицу Киев, Днепр и восточные области.

Рейтер не смог проверить эти сообщения.

Россия, начавшая полномасштабное вторжение в Украину 15 месяцев назад, не сразу прокомментировала сообщения о воздушных ударах, но заявила, что Украина бомбила два района на юге России с помощью ракеты и беспилотника.

(Отчетность Оленны Хармаш и Макса Хондера; редакция Тимоти Херитэдж)