Часто для исправления продукта Apple необходимо обратиться непосредственно к источнику (дорогостоящему) – в Apple Store – или в крупную стороннюю компанию. Если вы живете в стране с ограниченными возможностями, Apple Об этом было объявлено недавно От нее Независимый поставщик услуг по ремонту Программа может это изменить. Компания планирует расширить свою программу ремонта, включив в нее «почти все страны, в которых продаются продукты Apple», а это означает, что кто-то из ваших близких может вскоре использовать официальные запчасти Apple для ремонта вашего взломанного телефона.

На данный момент программа доступна только в США, Канаде и Европе, но, согласно заявлению Apple, на этой неделе к ней смогут присоединиться поставщики услуг по ремонту из таких стран, как Австралия, Япония и Корея, а также поставщики из других стран, включая Китай. Программа позже в этом году.

Поставщики услуг должны подавать заявки на участие, но после одобрения они могут приобретать только ограниченный набор сторонних материалов, таких как батареи, дисплеи и диагностические инструменты. Таким образом, хотя ваш местный специалист по ремонту сможет исправить наиболее распространенные проблемы с официальными запчастями, все более диковинные решения должны будут пройти через Apple, авторизованного поставщика услуг, в противном случае возникнет риск аннулирования гарантии или прекращения поддержки.

Если вы уже усердно работаете по ремонту оборудования, вам следует знать и о других вещах. Присоединение к программе предполагает заключение контракта Об этом сообщает Apple Право проверять ремонтные мастерские и штрафовать их в случае обнаружения ошибки. Apple может взимать 1000 долларов за транзакцию в любом магазине с поддельными деталями в более чем 2% ремонтов. а Материнская плата Передача.

Apple, как правило, не поддерживает сторонние исправления, если вы не можете найти способ заработать на них деньги, и это исправление ничем не отличается. Это компания, которая регулярно пытается убить Счета на право ремонта И придумайте способы сделать айфоны нефункциональными Если они используют сторонние батареиПосле всего.

Вы можете прочитать полный список стран и регионов-участников На сайте Apple.