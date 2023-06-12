Производитель Oreo Mondelez столкнулся с негативной реакцией северных стран на российский бизнес, ET Retail

ОСЛО: Mondelez International, которая сталкивается с массовым бойкотом бизнеса в скандинавском регионе из-за своего постоянного присутствия в России, заявила поздно вечером в воскресенье, что попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы защитить свой внутренний бизнес.

Авиакомпании SAS, Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, Fjord Line Group и Норвежская футбольная ассоциация были среди тех, кто объявил в последние дни о прекращении продажи продукции Mondelez.

Мировой производитель снеков, производитель Oreo, Toblerone и десятков других брендов, имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через местных производителей шоколада Freia и Marabou.

Хотя некоторые западные компании продали свои российские активы после вторжения Москвы в Украину в прошлом году, другие, такие как Mondelez, остались, несмотря на сопротивление сотрудников из других стран. Россия называет вторжение «спецоперацией».

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Nordic Companies заявила, что ее решение прекратить продажу продукции Mondelez было основано на объявлении в этом году Национального агентства по предотвращению коррупции Украины о внесении в черный список производителя снэков и других групп.

Coop Norge, второй по величине розничный продавец продуктов питания в Норвегии, заявил в субботу, что проконсультируется с правительством Норвегии, прежде чем принимать какие-либо решения.

В заявлении Mondelez говорится, что он постарается встретиться с соответствующими государственными министерствами, чтобы разъяснить свою позицию, добавив, что он не продавал продукцию российского производства в Норвегии.

Базирующаяся в США группа добавила, что официальная политика должна основываться на официальных санкциях, введенных западными и другими странами, а любые рекомендации должны основываться на объективных критериях, которые рассматривают компании как равные.

Mondelez заявила, что сохраняет «ограниченную» деятельность в России, прекращая инвестиции и рекламу, и осудила войну.

«Mondelez International соблюдает все политические решения и санкции и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки операций, чтобы обеспечить полное соблюдение», — добавили в компании. (Отчетность Терри Солсвика, редактирование Джерри Дойла)