Промежуточные выборы в Сальвадоре: Букили надеется укрепить свою власть

Выборы могут стать поворотным моментом для страны с историей военного правления, которая пытается построить демократию после поддерживаемой США войны против левых ополченцев в 1980-х годах.

«В данный момент под угрозой находится работа демократических институтов», – сказал Робин Замора, бывший левоцентристский политик и бывший посол в США.

Букеле может быть самым популярным лидером в Латинской Америке. 96 процентов респондентов заявили, что он делал «хорошо» или «очень хорошо» в ходе опроса сальвадорцев, проведенного агентством CID Gallup в ноябре. Его партии – «Нуэвасские идеи» или «Новые идеи» – не было, когда сальвадорцы последний раз голосовали в Законодательное собрание в 2018 году; Бакли, который был избран в следующем году, мог рассчитывать только на 11 мест от партии союзников в однокомнатном законодательном собрании, состоящем из 84 членов.

После подсчета около 7 процентов голосов поздно в воскресенье партия Бакли и союзное движение получили почти две трети голосов в Конгрессе, хотя никаких подробностей о том, сколько мест было представлено, обнаружено не было. “побеждать!” Президент разместил в Твиттере видеоролик с фейерверком. Опросы общественного мнения перед выборами показали, что партия Букили получит большинство в законодательном органе.

Простое большинство в 43 места позволило бы ему двигаться дальше по своему графику. Подавляющее большинство из 56 мест означает, что он может выдвигать лоялистов на ключевые должности в независимой генеральной прокуратуре и в Верховном суде без переговоров с оппозицией.

«Это позволит ускорить процесс полного контроля над правительством», – заявила сальвадорская правозащитница Селия Медрано. Аналитики опасаются, что Бакили может настаивать на принятии новой конституции, которая снимет ограничения на последовательные сроки пребывания в должности.

Воскресные избиратели также выбрали местных чиновников в 262 муниципалитетах. READ В некоторой степени относясь к Европейскому союзу, Великобритания заявляет, что не все послы равны

Роде Букеле, 39 лет, и Волна антикоррупции захлестнула регион Добиться убедительной победы в 2019 году, чтобы стать самым молодым президентом Латинской Америки. У него сложились теплые отношения с администрацией Трампа, которая уделяет приоритетное внимание удушению иммиграции из Центральной Америки. Бакли сблизился с послом президента Дональда Трампа Роном Джонсоном. Опубликовать фото Мужчины и их жены совершили морскую прогулку год назад.

Администрация Байдена ввела в действие совершенно иную политику для Центральной Америки, сосредоточив внимание на борьбе с коррупцией, продвижении демократии и поощрении экономического роста для предотвращения иммиграции. Яркий намек на новую эру, Бакли не смог обеспечить встречи с высшими латиноамериканскими чиновниками Байдена во время его недавней поездки в Вашингтон.

«Новая команда смотрит на это с большим беспокойством», – сказал американский дипломат, знакомый с Центральной Америкой. «В то же время есть очень четкое понимание его политической власти в Сальвадоре в данный момент». Дипломат, который говорил на условиях анонимности, чтобы говорить откровенно, отметил, что Бакили «возник в результате неприятия политического класса», тенденции выборов во всем регионе.

Букили – первый президент Сальвадора, избранный не из двух партий – правой партии ARENA и левого ФНОФМ – которые доминировали в политике после окончания 12-летней гражданской войны в 1992 году.

Коррупционные скандалы в сочетании с недовольством отсутствием улучшений в экономике и безопасности в последние годы привели к массовому разочарованию избирателей. Букеле представил новое фото, Носит кожаные куртки и пишет в Твиттере о своих достижениях. Он выиграл работу, пообещав искоренить политическую коррупцию и избавить страну от враждующих банд.

“Бакли поставил все это в центр внимания [corrupt]«Они критикуют его за то, что он все делает правильно», – сказал Генри, 47-летний уличный торговец из Сан-Сальвадора, при условии, что он не будет использовать свою фамилию в комментариях. 47-летний уличный торговец в Сан-Сальвадоре. READ Боевики убили ученика и похитили десятки людей в ходе рейда на школу в Нигерии

Партия Букили больше полагается на свой имидж и эффективность, чем на традиционную политическую идеологию.

«Люди не голосуют за партии, – сказал Мануэль Эскаланте, юрист Института прав человека при Университете Центральной Америки.

Но правозащитные организации предупреждали о его авторитарных тенденциях. Бакли назвал критиков предателями и атаковал независимые СМИ. Он проигнорировал постановление Конституционного суда в составе пяти человек против него. Коронавирус строгий карантин, Заявив, что его меры направлены на спасение жизней. «Пять человек не решат смерть сотен тысяч сальвадорцев», – заявил Бокелли в Twitter.

Когда в феврале прошлого года законодатели не одобрили ссуду для финансирования его плана безопасности, Бакили шел с солдатами В зале Законодательного совета вызывает болезненные воспоминания о прошлых диктатурах.

«Для меня это явно возвращение не к войне, а к периоду до войны, когда армия взяла под свой контроль нашу страну», – сказал Замора.

В преддверии выборов Букили усилил критику политических оппонентов и журналистов. На фоне роста политической напряженности боевики убили двух членов ФНОФМ в ходе январских выборов, что стало ужасающим актом политического насилия. Букили обвинил ФНФО в том, что они начали атаку, чтобы заручиться симпатией перед выборами, но не представил никаких доказательств. Трое подозреваемых Среди них есть и те, кто работает охранником в Минздраве. Власти заявляют, что мотив не ясен.

Администрация Байдена все еще собирает внешнеполитическую команду, но изменение политики Соединенных Штатов в отношении Центральной Америки очевидно. Байден отменил «Безопасная третья страна“ Соглашения, продвигаемые Трампом, которые отправят просителей убежища от границы США в Сальвадор, Гватемалу и Гондурас.

«Нет сомнений в том, что у администрации Трампа очень деловой подход к Сальвадору и Северному треугольнику в целом», – сказал Джефф Тали, глава вашингтонского офиса правозащитной организации в Латинской Америке. READ Афтершоки сотрясают Индонезию, поскольку растет число погибших от землетрясений

Тиль сказал, что у Бакили сильный народный мандат, и «мы должны уважать это». «Это не означает, что у нас нет интересов. Это не означает, что мы не можем принимать решения о направлении и направлении американской помощи и при каких обстоятельствах».