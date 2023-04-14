Пророссийская группировка взяла на себя ответственность за кибератаку на Hydro-Québec

В сообщении говорится, что никакие важные системы Hydro-Québec не подвергались атакам. (Пол Чиассон/The Canadian Press – фото предоставлено)

Пророссийская хакерская группа взяла на себя ответственность за кибератаку на государственного поставщика электроэнергии в Квебеке.

Hydro-Québec заявила в четверг, что работает над тем, чтобы попытаться вернуть свой веб-сайт в онлайн после кибератаки.

Энергетическая корпорация округа сообщает, что около 3 часов утра по восточному времени произошла атака типа «отказ в обслуживании».

В результате сайт, приложение и сайт Info-Panne компании Hydro-Québec перестали работать.

Атаки типа «отказ в обслуживании» переполняют целевой веб-сайт трафиком, что приводит к сбою.

«Ни критически важные системы Hydro-Québec не были атакованы, ни личные данные пользователей не были скомпрометированы», — сказал Филипп Аршамбо, глава отдела по связям со СМИ и правительством компании.

Он сказал, что команда кибербезопасности работает над восстановлением сервиса.

Ранее на этой неделе несколько канадских портов Включая Монреаль Их веб-сайты падали аналогичным образом.

Ответственность за атаки в социальных сетях взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName057(16).

«Мы продолжаем наши визиты в Канаду», — говорится в сообщении в Telegram-чате группы. «Мы закрыли веб-сайт Hydro-Québec, который отвечает за производство и передачу электроэнергии в Квебеке».

По словам Стива Уотерхауса, эксперта по кибербезопасности и преподавателя информационной безопасности в Университете Шербрука, разговоры в онлайн-сообществах хакеров указывали на то, что группа предлагала деньги любому, кто сможет закрыть веб-сайт правительства Канады из-за поддержки Канадой Украины.

В последние недели веб-сайты во Франции и Японии были отключены в результате кибератак. Теперь, сказал Уотерхаус, Канада является последней целью. Но он сказал, что атаки были примитивными, по-видимому, не способными получить доступ к защищенным данным.

«Это не случай взлома и доступа к информации на серверной части, по крайней мере, не сейчас, не с использованием такого рода технологий», — сказал Уотерхаус.

«На самом деле это просто протест против вмешательства Канады в дела Украины».