Алексей Навальный знал, что его арестуют, как только он ступит на российскую землю, и не питал иллюзий по поводу того, что это может значить.

Г-н Навальный находится за границей с августа, потому что политические головорезы президента Владимира Путина отравили его, и не смогли убить его только потому, что пилот перенаправил его рейс в Омск, где врачи оставили его в живых до тех пор, пока его не эвакуируют в Германию. По иронии судьбы в воскресенье его рейс снова изменил курс – на этот раз российские власти напуганы встречей в московском аэропорту, где должен был приземлиться его рейс.

Г-н Навальный знал, что его арестуют, так как его арестовывали несколько раз ранее. Путин знает только о репрессиях. Но он также узнает, что в эпоху социальных сетей каждый арест по сфабрикованным обвинениям только расширяет круг сторонников Навального и усиливает его обвинения в коррупции со стороны правителей России.

Г-н Навальный знал, что его ждет, потому что он, как и советские диссиденты, знал, что единственное, чего не может придерживаться коррумпированный и авторитарный режим, – это правда. “Я не боюсь. Я знаю, что прав”, – сказал г-н Навальный своим сторонникам в московском аэропорту Шереметьево перед тем, как поцеловать свою жену на прощание и был избит полицейскими, которые предупредили, что применит силу, если он нарушит их приказ. «Все уголовные дела против меня сфабрикованы».