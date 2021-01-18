Просмотр | Необычайное мужество Алексея Навального

Алексей Навальный знал, что его арестуют, как только он ступит на российскую землю, и не питал иллюзий по поводу того, что это может значить.
Г-н Навальный находится за границей с августа, потому что политические головорезы президента Владимира Путина отравили его, и не смогли убить его только потому, что пилот перенаправил его рейс в Омск, где врачи оставили его в живых до тех пор, пока его не эвакуируют в Германию. По иронии судьбы в воскресенье его рейс снова изменил курс – на этот раз российские власти напуганы встречей в московском аэропорту, где должен был приземлиться его рейс.
Г-н Навальный знал, что его арестуют, так как его арестовывали несколько раз ранее. Путин знает только о репрессиях. Но он также узнает, что в эпоху социальных сетей каждый арест по сфабрикованным обвинениям только расширяет круг сторонников Навального и усиливает его обвинения в коррупции со стороны правителей России.
Г-н Навальный знал, что его ждет, потому что он, как и советские диссиденты, знал, что единственное, чего не может придерживаться коррумпированный и авторитарный режим, – это правда. “Я не боюсь. Я знаю, что прав”, – сказал г-н Навальный своим сторонникам в московском аэропорту Шереметьево перед тем, как поцеловать свою жену на прощание и был избит полицейскими, которые предупредили, что применит силу, если он нарушит их приказ. «Все уголовные дела против меня сфабрикованы».
Обвинение, использованное для его ареста, было нарушением условного приговора, вынесенного по ложному обвинению в хищении в 2014 году. Он не смог, как сообщила Федеральная пенитенциарная служба России, каждые два месяца представлять властям отчет. Пенитенциарная служба не заметила, что он выздоравливает после покушения со стороны правительства, не больше, чем о его возвращении и аресте, о которых сообщили контролируемые государством СМИ.
Но россияне знают. Интернет дал 44-летнему Навальному платформу, которую Путин и его политическая полиция не могли заставить замолчать. Популистские, часто избитые и юмористические видеоролики, высмеивающие “мошенников и воров” среди элиты, просматривались миллионы раз, все больше затрагивая растущее недовольство россиян ужасной коррупцией и вялой экономикой. Несмотря на то, что ему неоднократно мешали бросить вызов г-ну Путину прямо на избирательных участках, г-н Навальный и его сторонники по всей России провели кампанию за получение мест в местных и региональных советах с неожиданным успехом.
Наконец, в августе произошло ужасное покушение на г-на Навального. Его отравили во время поездки в Сибирь, и он едва выжил. Только международное давление заставило власти разрешить его эвакуацию в Германию. Там яд был идентифицирован как Новичок, нервно-паралитический газ, разработанный советскими и российскими химиками и, как известно, использовался в попытке убить бывшего российского двойного агента в Великобритании. Предстояло раскрыть больше информации: в декабре независимые исследователи использовали просочившиеся телефонные записи, чтобы показать, что российские агенты выследили г-на Навального во время его роковой поездки в Сибирь, и сам г-н Навальный позвонил одному из них, притворившись старым. Сотрудник службы безопасности извлекает то, что составляет подробное признание.
Естественно, г-н Путин отверг доказательства, обвинил г-на Навального в работе на спецслужбы США и с ухмылкой заявил, что российские агенты хотели его убить: «Они, возможно, закончили свою работу».
Они этого не сделали, а вместо этого сумели превратить зловещую муху в чемпиона мира. Если Путин решит посадить г-на Навального в тюрьму, в его руках будет известный политический заключенный. Если г-на Навального освободят, он окажется уязвимым для своих помощников и сторонников и будет подвергаться постоянным атакам оппозиции во главе с Навальным. Наименее вероятный вариант, который рассмотрит Путин, – откровенно и честно встретиться с Навальным у урны для голосования, например, на предстоящих в сентябре парламентских выборах.