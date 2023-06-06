Протестующие готовятся к последней попытке остановить пенсионную реформу во Франции.

[1/5] Демонстранты на демонстрации в рамках 14-го дня общенациональных протестов против закона французского правительства о пенсионной реформе в Нанте, Франция, 6 июня 2023 года. Лозунг гласит: «Ошибка 49.3, демократия не найдена» со ссылкой на специальный пункт 49.3. в конституции француз, привык водить… Читать далее

ПАРИЖ (Рейтер) — Во вторник 14-й день французские профсоюзы будут протестовать против планов правительства повысить пенсионный возраст до 64 лет, что может стать последней попыткой оказать давление на законодателей с целью отменить уже принятый закон. книги.

Решение президента Эммануэля Макрона провести реформу с особыми конституционными полномочиями вызвало этой весной гневные протесты, но этот вопрос постепенно отодвинулся на второй план в повестке дня средств массовой информации, что затруднило мобилизацию профсоюзов.

«Протесты продолжаются уже шесть месяцев, и это беспрецедентно», — заявила Софи Бине, новый лидер бескомпромиссного профсоюза CGT, в эфире BFM TV. «Есть много гнева, но есть и усталость», — сказала она, добавив, что забастовщикам не хватает зарплаты.

Однако Бине рассчитывал на «чрезвычайно высокий» уровень мобилизации во вторник и заявил, что профсоюз CGT готов продолжить борьбу против реформ в ближайшие недели.

Макрон сейчас переживает робкое оживление в опросах, запустив PR-кампанию после принятия реформы, в ходе которой он путешествовал по стране, чтобы противостоять общественному гневу, а также объявить о крупных инвестициях в новые технологии.

Власти заявили, что от 400 000 до 600 000 человек, как ожидается, примут участие в протестах по всей Франции, что меньше, чем более 1 миллиона человек, которые прошли маршем в разгар протестов против выхода на пенсию в начале этого года.

Железнодорожная компания SNCF заявила, что движение междугородних поездов, скорее всего, будет незначительно нарушено, в то время как сеть метро в Париже будет работать в обычном режиме. Однако треть всех рейсов из парижского аэропорта Орли отменена.

«Скорее всего, это будет один из последних дней протестов против реформ», — заявил лидер CFDT Лоран Бергер в интервью Europe Radio 1.

Он сказал, что CFDT должен теперь превратить гнев против реформы в «демонстрацию силы» в будущих переговорах с правительством по таким вопросам, как улучшение условий труда для покупательной способности.

Профсоюзы, которые сохраняли редкий единый фронт в течение всего пенсионного периода, устроили общенациональную забастовку всего за два дня до того, как парламент должен рассмотреть инициированный оппозицией законопроект, направленный на отмену повышения минимального пенсионного возраста.

Ожидается, что спикер нижней палаты, член партии Макрона, отклонит этот пункт, поскольку в соответствии с конституцией Франции законодатели не могут принимать законы, обременяющие государственные финансы, без принятия мер по компенсации этих расходов.

Но профсоюзы надеются, что высокая явка протестующих заставит законодателей в любом случае рассмотреть законопроект и провести голосование. Между тем депутаты от оппозиции заявили, что отклонение законопроекта вызовет новый общественный гнев, назвав любой такой шаг «антидемократическим».

Макрон, который говорит, что для закрытия огромного дефицита необходима реформа, надеется, что приближающиеся летние каникулы и улучшение показателей инфляции помогут обществу двигаться вперед.

Популярность президента набрала четыре балла в ежемесячном опросе Elabe в июне и восемь баллов в опросе YouGov, хотя она все еще падает на 30%.

(Репортаж Мишель Роуз) Дополнительный репортаж Доминик Видалон, редактирование Хью Лоусона и Шэрон Синглтон

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.