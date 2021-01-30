Протесты против закона об абортах в Польше пролили свет на гражданские свободы

ВАРШАВА, ПОЛЬША – Некоторые несли таблички с надписью «Я боюсь здесь жить». Остальные спели «Думай» Ареты Франклин. Но все были полны решимости выразить свой гнев на Польшу. Практически полный запрет на выкидыш.

Третий вечер подряд тысячи людей вышли на улицы столицы Польши Варшавы и других городов страны в пятницу, чтобы выразить протест против Постановление Конституционного суда об аборте.

Постановление, вступившее в силу в среду, делает прерывание беременности с пороком плода неконституционным и устраняет наиболее широко используемую юридическую причину аборта в этой восточноевропейской стране.

Демонстрации, возглавляемые правозащитной группой Women Strike, вспыхнули сразу после их вступления в силу.

Демонстранты протестуют против постановления, ограничивающего права на аборты, в Варшаве, Польша, в пятницу. Александра Шмегель / Reuters

Среди протестующих была 31-летняя Ола Пакуска, которая в субботу сообщила NBC News по телефону, что вышла на улицы в среду, чтобы «выразить свои чувства» и «показать свое несогласие» с новым законом.

Она добавила, что ее воодушевило количество людей, пришедших на все акции протеста.

В то время как аборты были в центре внимания, активисты по борьбе с изменением климата и члены гей-сообществ были среди тех, кто вышел на улицы из-за опасений по поводу более широкой эрозии гражданских свобод.

Среди них Марек Элас (36 лет), активист-эколог, работающий с WWF в Польше, который заявил в четверг, что польское правительство «работает над ограничением прав человека».

Он добавил: «Правительство считало, что женщин легче всего бить, что оказалось неверным».

Бакуска, руководитель проекта, согласилась с тем, что многие протестующие хотели выразить свой более широкий гнев на правительство, которое, по его словам, «нацелено на права многих людей, а не только на права женщин», «с их традиционными, но древними ценностями».

Она сказала, что сообщества ЛГБТК были среди тех, кто боролся. «Как будто они невидимы», – добавила она.

Правящая Польша Партия закона и справедливости, также известная как Партия закона и справедливостиОн пообещал вернуться к более консервативным социальным нормам до того, как пришел к власти в 2015 году. С тех пор аборты стали очень спорным вопросом в Страна с католическим большинством.

В октябре она одобрила закон об абортах, за которым также последовали общенациональные протесты.

По новым правилам аборт может производиться только в случае изнасилования или инцеста либо когда здоровье или жизнь матери находятся в опасности, что ставит под угрозу Польша За пределами европейского потока. Врачам, нарушающим закон, грозит тюремное заключение.

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Кшиштоф Соболевский, высокопоставленный чиновник партии «Право и справедливость», заявил государственному информационному агентству в субботу, что протесты были незаконными и противоречат принятым правилам социального дистанцирования. Коронавирус пандемия14 человек были арестованы по всей стране в четверг и еще больше в пятницу вечером.

Прокурор Элиза Ротиновска сообщила NBC News в пятницу, что некоторые протестующие были арестованы в полицейских участках в 25 милях от города. NBC News не смог независимо подтвердить это.

Она сказала, что многие из ее клиентов, для которых она работала, руководствуясь общественными интересами, сказали ей, что они возмущены «тем, насколько сегодня в Польше игнорируются права человека».

Она добавила: «Может показаться, что Польша движется вправо, но изнутри мы наблюдаем сильное движение за свободу». «По сути, это борьба за наши права и наши жизни».

Символ забастовки женщин появляется возле полиции во время акции протеста против постановления, ограничивающего права на аборты, в Варшаве, Польша, в пятницу. Чарик Соколовский / АП

Репродуктивные и правозащитные группы Осудил закон об ограничительных абортах Он предупреждал о более широком ослаблении гражданских свобод и о колебаниях правых со стороны правительства.

«Этот шаг является вопиющим нарушением основной обязанности властей по защите жизни и здоровья своих граждан», – заявила Ирен Донадио из Европейской сети Международной федерации планирования семьи.

Но для 60-летней Бииаты Джиднак, которая поддерживает правительство, наблюдение за протестами оставило у нее чувство «опустошенности и отвращения», – сказала она NBC News.

«Я не знаю, из-за чего идет эта борьба: за свержение правительства или за представление полностью левых взглядов», – сказала она.

Но Бакоска сказал, что они «не сдались», добавив: «Мы продолжим протестовать».

Агентство Рейтер внесло свой вклад в этот отчет.