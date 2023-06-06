Противостояние России и Украины в международном суде из-за сбитого самолета MH17

Стефани ван ден Берг

ГААГА (Рейтер) — Во вторник Украина и Россия предстанут перед Верховным судом ООН по обвинениям в том, что Москва поддерживала пророссийских сепаратистов, обвиняемых в сбитии рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.

Судьи в Международном суде рассмотрят заявление Украины о том, что Москва нарушила договор ООН о борьбе с терроризмом, оснастив и профинансировав пророссийские силы, которые, по заключению международных следователей, сбили самолет над восточной Украиной, в результате чего погибли все 298 человек на борту и экипаж.

Рейс MH17 вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур, когда 17 июля 2014 года он был сбит ракетой российского производства, когда бушевали боевые действия между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными войсками, предшествовавшие сегодняшней войне.

Это будет первая встреча юристов Украины и России в Международном суде, также известном как Мировой суд, с тех пор, как 24 февраля 2022 года Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

Получить комментарий от официального представителя российского посольства в Гааге не удалось. Украина представит свою позицию первой, а затем у России будет возможность отреагировать. Москва попыталась отменить дело Международного суда, утверждая, что суд не обладает юрисдикцией.

В ноябре прошлого года голландский суд заочно признал двух россиян и украинцев виновными в убийстве за участие в крушении MH17 и приговорил их к пожизненному заключению. Также выяснилось, что Россия имеет «полный контроль» над силами в отколовшейся Донецкой Народной Республике на востоке Украины с середины мая 2014 года.

Вывод мирового суда о том, что Россия снаряжала и финансировала повстанцев на востоке Украины, ответственных за катастрофу MH17, станет поражением Москвы, которая неоднократно отрицала отправку войск или военной техники на восток Украины в 2014 году.

Он может продвигать юридические требования о компенсации или возмещении ущерба не только от государства Украина, но и от отдельных жертв конфликта.

В марте 2022 года Россия бойкотировала судебные слушания по запросу Украины о введении чрезвычайных мер по другому делу Международного суда, в котором Киев оспаривает утверждение Москвы о том, что она вторглась в Украину для предотвращения геноцида против русскоязычного населения.

История продолжается

Решения Международного Суда, высшей судебной инстанции ООН по спорам между государствами, являются обязательными, но не имеют механизма принудительного исполнения.

Президент России Владимир Путин также является объектом ордера на арест Международного уголовного суда, также находящегося в Гааге, за военные преступления, связанные с похищением детей в Украине. Кремль отвергает эти обвинения.

(Отчетность Стефани ван ден Берг; редакция Марка Хайнриха)